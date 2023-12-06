利率降至8月來低點 上周美國房貸再融資申請躍增14%

在 10 月飆升超過 8% 後，美國房貸利率再次回落至 7%，推動了再融資市場的發展。

上週符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.37% 降至 7.17%。自備 20% 頭款的貸款點數從 0.64（包括發起費）降至 0.60。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，這是 8 月以來的最低水準。

因此，房屋貸款再融資申請較前周增加 14%，較一年前同周增加 10%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「通膨放緩和金融市場預期聯準會升息周期可能結束，都是近期利率下降的原因。」「再融資申請出現 2 個月來最強勁的一周，並且自 2021 年底以來首次連續第二周同比成長。」

然而，鑑於在疫情的頭幾年有太多借款人進行了再融資，當時利率創下了多年新低點，因此再融資需求的實際水平仍然相當低。

坎恩補充指出：「最近的成長可能顯示 2023 年是再融資活動週期的低點，這與我們的起始預測一致。」

購屋房貸申請本周下降 0.3%，較去年同期下降 17%。潛在買家仍在與待售房屋的高價格和低庫存作鬥爭。

本周房貸利率持續走低。政府最重要的每月就業報告預計將於周五 (8 日) 發布，該報告可能會延續這股趨勢，也可能扭轉趨勢，具體取決於報告對經濟狀況的看法。

《Mortgage News Daily》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 表示：「11 月是房貸利率的出色月份，而 12 月則繼續回升。」他指出，周二 (5 日) 發布的職缺報告低於預期，有助於延續這一趨勢。

他說，「勞動市場一直太熱。事實上，職位空缺仍然『高於趨勢』，但因冷卻速度更快，對利率產生正面影響。」