繼谷歌後 亞馬遜也怒批微軟在英國雲端市場經營手法削弱競爭

亞馬遜 (AMZN-US) 向英國反壟斷機構表示，其競爭對手微軟 (MSFT-US) 使用商業行為限制客戶在雲端運算市場的選擇，為批評微軟做法的第二家大型科技公司。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 在媒體監管機構 Ofcom 的轉介下，於 10 月啟動對英國雲端運算產業的調查，其中強調了亞馬遜和微軟在該市場上的主宰地位。

CMA 網站周二 (5 日) 刊登一封來自亞馬遜的信件，亞馬遜稱微軟服務條款的變更使客戶很難轉換其他雲端供應商，或同時使用其他競爭者的服務。

亞馬遜說：「若要將微軟許多軟體產品與其他雲端服務供應商一起使用，顧客必須購買單獨的許可證，即使他們已經擁有該軟體。這讓顧客在經濟上很難選擇微軟以外的供應商。」

《路透》上周報導，谷歌 (GOOGL-US) 已向 CMA 提交類似的信函，聲稱微軟的商業行為使其競爭對手處於不公平的劣勢。

谷歌向 CMA 提出 6 大建議，包括迫使微軟為使用 Azure 服務和其他雲端計畫的顧客改善其互通性，並禁止微軟拒絕為那些切換雲端服務的顧客提供安全性更新。

微軟在向 CMA 提交的意見書中辯稱，英國雲端運算市場仍具有競爭力。信中說：「英國雲端市場有許多競爭來源，谷歌、甲骨文 (ORCL-US)、IBM (IBM-US) 和其他許多雲端廠商，均在全球投資數十億英鎊建設雲端基礎設施以滿足需求，並為每位客戶的工作負載進行激烈競爭。」