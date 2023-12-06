荷晶片設備商ASM將斥資逾3億美元 赴亞利桑那州設新廠

荷蘭半導體設備業者 ASM International 計劃投資 3.24 億美元 (3 億歐元)，在亞利桑那州設立新的美國基地，進一步推動全球業務拓展計畫。

ASM 計劃在亞利桑那州 Scottsdale 新廠僱用 500 名員工。該公司於 1976 年在鳳凰城設立北美總部，目前該地員工數已有 800 多人。

作為拓展全球業務的一環，ASM 執行長 Benjamin Loh 表示，公司打算在 2024 年繼續招募人力，但速度不會像近年來那麼快。

Loh 本周將隨荷蘭代表團一同訪問亞利桑那州，成員包含荷蘭總理呂特 (Mark Rutte) 以及其他晶片商高層。自 2020 年以來，包含 ASM、英特爾 (INTC-US) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在內等半導體業者，為亞利桑那州的半導體項目帶來超過 600 億美元的資金。

Loh 表示，相較於針對大規模生產的激勵措施，公司正在評估是否具有美國針對小型供應鏈的投資補貼資格。美國商務部已在上周開設入口網站，2 月 1 日以前接受申請。

產業官員表示，在振興國內半導體實力的過程中，美國所面臨的一大威脅是缺乏工程師、運算科學家和技術人員。半導體產業協會 (SIA) 數據顯示，到了 2030 年，晶片公司預估將創造約 11.5 萬個職位，其中恐有將近六成的職位難以填補。

Loh 說，ASM 將專注於吸引研發和軟體工程師，他坦承，該領域的人才招募競爭相當激烈。