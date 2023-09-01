歐洲央行7月會議紀錄：9月升息與否仰賴經濟數據

歐洲央行 (ECB) 周四 (31 日) 公布 7 月 26 日至 27 日的貨幣政策會議紀錄顯示，決策者在 7 月會議上全員支持升息 1 碼(25 個基點)，但對 9 月升息意見不一。部分決策者認為歐元區經濟面臨極大壓力，目前的利率足以在未來幾年內降低通膨，因此 9 月不必進一步升息。

在過去一年多的時間內，ECB 將利率從負 0.5% 提高至 3.75% 對抗通膨，然而激進升息導致歐洲經濟成長顯著放緩，遜於 ECB 此前設定的良性預期，儘管暫停升息的呼聲日益高漲。

歐盟統計局周四公布的數據顯示，歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率從 7 月的 5.5% 小幅放緩至 5.3%，儘管降幅不大，但能夠印證鴿派決策者主張的通膨壓力減弱。

會議記錄顯示，有部分決策者認為，數據已經顯示通膨降溫跡象但仍居高不下，即便經濟成長放緩，預估前在通膨仍在較長時間內保持高位，因此應該將利率在必要時間內抱持在足夠限制性水準。另外也有鴿派決策者認為，9 月通膨路徑可能充分下修至 2%，而無須再次升息。

不過大多數 ECB 管理委員會委員認為，有鑑於不確定因素存在，央行需要依據接下來的數據採取行動，不必提前決定升息與否，將以「開放的心態」參與 9 月 14 日的貨幣政策會議。

在近幾個月的貨幣政策會議上，ECB 都直接向市場預告下次會升息，7 月是 ECB 近期首次沒有明確給出下個月的行動計畫。

另外會議紀錄還指出，近期歐元區經濟前景已經惡化，主因是內需疲軟。高通膨和融資條件收緊抑制支出並推類製造業產出，此外住房和尚業投資也出現疲軟跡象。