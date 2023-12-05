美國上訴法院駁回英特爾賠償VLSI專利21.8億美元裁定

美國一家上訴法院周一 (4 日) 駁回了專利所有者 VLSI Technology 對英特爾 (INTC-US) 求償 21.8 億美元專利侵權裁決，推翻了美國專利法史上最大宗判決之一。

美國聯邦巡迴上訴法院推翻了陪審團於 2021 年關於英特爾侵犯一項 VLSI 專利的裁決，並將案件發回德州重新審理，以確定英特爾因侵犯第二項 VLSI 專利而應承擔的賠償金額。

專利控股公司 VLSI 由 Fortress Investment Group 管理的投資基金擁有。阿布達比的 Mubadala Investment Co 今年同意從日本軟銀集團手中收購 Fortress 的多數股權。

英特爾發言人表示，該公司對裁決感到滿意，並將在新的損害賠償審判中辯稱 VLSI 的專利「沒有什麼價值」。

VLSI 已在多個美國法院起訴英特爾，指控其侵犯涉及半導體技術的多項專利。

德州 Waco 市陪審團在該糾紛的第一次審判中，判定英特爾應支付 VLSI 21.8 億美元。陪審團發現，英特爾微處理器中的技術侵犯了 VLSI 從荷蘭晶片製造商恩智浦半導體 (NXPI-US) 獲得的專利。

聯邦巡迴法院周一裁定，陪審團沒有足夠的證據認定英特爾侵犯了兩項涉案專利中的一項，該兩項專利的賠償金額已達 6.75 億美元。

總部位於華盛頓的上訴法院確認英特爾侵犯了另一項 VLSI 專利，但表示損害賠償分析存在問題，有理由進行新的審判以確定適當的裁決。

陪審團裁定 VLSI 因英特爾侵犯該專利而獲得 15 億美元的賠償。

2021 年底時，在 Waco 陪審團的另一場審判中，英特爾擊敗 VLSI 提出的超過 30 億美元的賠償請求。德州奧斯汀的另一個陪審團在去年的第三起專利案件中裁定，VLSI 有權從英特爾獲得近 9.49 億美元的賠償。