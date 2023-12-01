〈房產〉自用撐盤+交屋潮湧現 六都11月買賣移轉棟數年成長26%

全台六都會區公布 2023 年年 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 3413 棟，也是單月最佳表現，月增 11.3，年增 26.1%，統計各都會區表現，以台南的年增 98.6% 的表現最好，前 11 月六都買賣移轉棟數為 21 萬 2,606 棟，與去年同期年減 4.7%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉棟數有機會守住 30 萬棟，可能創下近 4 年新低，今年呈現上半年交易較清淡，但下半年房市明顯回溫，因此當前並沒有景氣不好的感受，即使總統大選也無太大影響，11 月買氣維持穩定，房市呈現穩定的自用當道市場不變。

2023 年 11 月六都建物買賣移轉棟數月增 11.3%，觀察各都會區表現，台北市月增 8.1%，新北市成長 1.5%，桃園市量增 14.7%，台中市月增 15.5%，台南市與高雄市均成長 18.3%，除了台北市與新北市外，其餘四都會區均呈兩位數增長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，目前看來，10 月中古屋交易市況較 9 月小幅成長，反映在 11 月建物買賣移轉棟數上，卻有一成以上的增幅，顯示新屋交屋潮左右交易量表現。其中，台南市與高雄市月增 18.3% 表現最為亮眼，台南市主要受惠於永康區較 10 月大增 529 棟，大量交屋潮挹注帶動交易量成長；高雄市則是呈現多點開花的現象，全市增加 541 棟，其中以大寮區、苓雅區量增約百棟，以及楠梓區、鳳山區增加逾 50 棟最多。台中市的烏日月增 206 棟、桃園市的蘆竹區增加 261 棟、楊梅區與龜山區成長逾百棟，是今年次佳表現，僅次於今年 9 月的 4,023 棟。

2023 年 11 月六都建物買賣移轉棟數量增 11.3%，顯示目前房市回歸正常供需，自住、長期置產需求穩定，加上年底新屋交屋潮挹注下，讓 11 月六都建物買賣移轉棟數量增逾 1 成。

另與去年 11 月相比，六都建物買賣移轉棟數年增 26.1%；台南市大增近一倍，較去年同期成長 98.6%，新北市也有四成以上的增幅。台灣房屋大橋加盟店店東林展加表示，台南 11 月買賣移轉量破紀錄，最大原因是永康區衝出了該區史上單月之最的 1245 棟巨量；而永康爆量，主要來自大橋重劃區的指標大案完工交屋助攻，光是「綠海都心」一案，總量體就高達 797 戶，使永康締造驚人數據。

林展加指出，大橋重劃區具備多項公建利多，其中包括台南新總圖，整合戶外高達 1.8 公頃綠地實能滿足當地居民生活，另外未來結合砲校重劃區開發為永康創意設計園區，將打造為台南新都心，商圈尚擁有奇美醫院，醫療資源佳，區內學區完整交通便利，加上北外環快速道路快速串連至南科，備受南科通勤族的青睞，自住、租屋市場皆相當活絡，目前商圈近一年均價已站穩 3 字頭，永康區目前另一宗逾 500 戶預售大案同樣落在大橋重劃區，推估未來完工後，將再為永康的買賣移轉表現增添亮點。

陳金萍說明，進一步觀察今年 1-11 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 21 萬 2,606 棟，與去年同期年減 4.7%，是自 2020 年來最低交易紀錄，創四年新低。