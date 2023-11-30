〈房產〉交易趨熱 信義房屋11月交易量雙位數年增創今年最旺單月

信義房屋 (9940-TW) 統計 11 月前 28 天全台門市交易狀況，全台主要都會區 11 月交易狀況都比 10 月成長，北部地區總價 2000-2500 萬元交易明顯增溫，雙北以外的六都則是總價 700-1500 萬交易最多，雖然總統大選選戰已經開跑，不過選情目前為止並未對房市造成影響，股市 11 月大漲千餘點走勢，有穩定市場購屋信心的效果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11 月房市表現穩定，交易量較去年同期有雙位數的增長，同時也較 10 月增加，一方面新青安穩定首購信心，一方面民眾盼不到房價回檔，有需求的民眾購屋動作也轉趨積極，台股 11 月也有一波反彈走勢，也穩定市場購屋信心，今年下半年呈現淡季不淡、旺季穩定的交易市況。

信義房屋統計顯示，11 月北市交易總價 1000-3000 萬元市的房屋，交易量較 10 月增加；新北市則是總價 1000-2500 萬元的市場交易增溫，反映首購與換屋較易狀況穩定；桃園市總價 1000-1500 萬元交易與上月相當，1500~2000 萬則交易增溫；台中市總價 1000~2000 萬交易增加，台南市則是低總價當道，700-1000 萬元交易較上月成長，高雄市也是總價 700~1500 萬元交易狀況穩定。

曾敬德指出，今年第三季淡季不淡，第四季旺季表現穩定，雖然市場自用當道，不過自用買盤力道穩定，有機會延續到 12 月。

而台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2023 年 11 月六都和新竹縣市的交易量變化，交易量較上月微增 7%，其中台中買氣最旺，月增 9.8%；和去年同期相比，台中市年增達 55.3%，桃園市 47.4%、和新竹縣市 47.1%，平均交易量年增 38.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年底受升息和打房政策影響，房市交易放緩，不過今年下半年有新青安貸款優惠，帶動買氣，尤其年底傳統購屋潮帶動，六都買賣移轉棟數連續 4 個月年增率正成長，中南部的買氣更勝北部。

中央大學台灣經濟發展研究中心消費者信心指數調查中，11 月份「購買房地產時機」指標為 106.58 點，較前月上升 0.22 點， 兩項指標皆為近三個月新高，且落於 100 點以上樂觀區。張旭嵐分析，年底雖有大選議題干擾，但房市目前主力為首購自用族群，剛需盤堅，成屋市場符合年底成家的需求，因此第四季「價溫量回」，買氣可望再衝一波。

而住商機構統計旗下成交狀況後發現，11 月交易量與 10 月相比略增 6.8%，但比去年同期增加 28.8%，區域表現上全面優於去年，除雙北外，表現都比上月亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，在 8 月新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，特別是低總價個案，成交相對亮眼。