《The Banker》肯定數位轉型成效 中國信託奪國際「臺灣最佳銀行」大獎五冠王

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以客戶體驗為核心，善用數位金融服務，榮獲國際財經權威雜誌《The Banker》（銀行家）評為 2023「臺灣年度最佳銀行」（Bank of the Year, Taiwan），中國信託銀行今年已囊括《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）、《FinanceAsia》（亞洲金融）、《Euromoney》（歐洲貨幣）等國際級權威機構之「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）大獎，再創五冠王佳績。

《The Banker》（銀行家）雜誌表示，中國信託銀行透過「跨平臺手機刷卡機」APP 服務，協助中小型及個人商戶更便利快速的收款服務，不僅滿足行動收款需求，更解決中小型及個人商戶空間有限，並節省硬體設備維護成本，大幅提升營運效率；為打造更安全的支付交易環境，「中信神盾機器人」可於持卡人交易當下 30 毫秒內完成上萬筆參數與模型運算，24 小時攔截偽冒交易，為善用數位金融守護交易安全的最佳模範。

2023 年推出的「跨平臺手機刷卡機」APP，為臺灣首例同步支援 iOS、Android 雙平臺之手機刷卡機，商戶可直接使用手機作為刷卡機收款；偽冒即時偵測系統「中信神盾機器人」，持卡人於交易當下 30 毫秒內可完成上萬筆參數與模型運算，24 小時攔截偽冒交易，截至今年 9 月以來，攔阻支付產品偽冒詐騙交易突破新臺幣 6.7 億元。「跨平臺手機刷卡機」APP 及「中信神盾機器人」分別榮獲全球著名科技市場研究暨顧問諮詢機構《Gartner》頒發「亞太區金融服務創新獎」首獎及《Global Finance》（全球金融）「全球最佳安全控管與防偽冒管理」，顯見中國信託銀行的數位轉型成效。

《The Banker》（銀行家）雜誌為英國金融時報《Financial Times》集團旗下刊物，知名度及公信力享譽全球，其「Bank of the Year」（年度最佳銀行）被譽爲銀行業年度最高榮譽，已有逾 20 年歷史，獎項評選透過質化及量化分析，綜合評估各銀行營運績效、發展策略、產品及服務創新等項目。除了長期耕耘數位轉型，中國信託銀行亦於營收、獲利及資產規模均亦穩居業界領導地位，今年 7 月就以第一類資本（Tier 1 Capital）規模 112.6 億美元，七度蟬聯《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行榜單，位居臺灣銀行業龍頭寶座。