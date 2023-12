《The Banker》肯定數位轉型成效 中國信託奪國際「臺灣最佳銀行」大獎五冠王

中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」)以客戶體驗為核心,善用數位金融服務,榮獲國際財經權威雜誌《The Banker》(銀行家)評為 2023「臺灣年度最佳銀行」(Bank of the Year, Taiwan),中國信託銀行今年已囊括《Global Finance》(全球金融)、《Asiamoney》(亞洲貨幣)、《FinanceAsia》(亞洲金融)、《Euromoney》(歐洲貨幣)等國際級權威機構之「臺灣最佳銀行」(Best Bank in Taiwan)大獎,再創五冠王佳績。

《The Banker》(銀行家)雜誌表示,中國信託銀行透過「跨平臺手機刷卡機」APP 服務,協助中小型及個人商戶更便利快速的收款服務,不僅滿足行動收款需求,更解決中小型及個人商戶空間有限,並節省硬體設備維護成本,大幅提升營運效率;為打造更安全的支付交易環境,「中信神盾機器人」可於持卡人交易當下 30 毫秒內完成上萬筆參數與模型運算,24 小時攔截偽冒交易,為善用數位金融守護交易安全的最佳模範。

2023 年推出的「跨平臺手機刷卡機」APP,為臺灣首例同步支援 iOS、Android 雙平臺之手機刷卡機,商戶可直接使用手機作為刷卡機收款;偽冒即時偵測系統「中信神盾機器人」,持卡人於交易當下 30 毫秒內可完成上萬筆參數與模型運算,24 小時攔截偽冒交易,截至今年 9 月以來,攔阻支付產品偽冒詐騙交易突破新臺幣 6.7 億元。「跨平臺手機刷卡機」APP 及「中信神盾機器人」分別榮獲全球著名科技市場研究暨顧問諮詢機構《Gartner》頒發「亞太區金融服務創新獎」首獎及《Global Finance》(全球金融)「全球最佳安全控管與防偽冒管理」,顯見中國信託銀行的數位轉型成效。

《The Banker》(銀行家)雜誌為英國金融時報《Financial Times》集團旗下刊物,知名度及公信力享譽全球,其「Bank of the Year」(年度最佳銀行)被譽爲銀行業年度最高榮譽,已有逾 20 年歷史,獎項評選透過質化及量化分析,綜合評估各銀行營運績效、發展策略、產品及服務創新等項目。除了長期耕耘數位轉型,中國信託銀行亦於營收、獲利及資產規模均亦穩居業界領導地位,今年 7 月就以第一類資本(Tier 1 Capital)規模 112.6 億美元,七度蟬聯《The Banker》(銀行家)全球一千大銀行榜單,位居臺灣銀行業龍頭寶座。