達欣工仍有待認列322億元工程 明年北市兩建案26億元入帳

達欣工 (2535-TW) 今 (4) 日召開線上法說會，達欣工目前在手仍有 322 億元承建未認列工程案，副總經理陳士修對於 2024 年的營運看法樂觀，雖然目前營建市場勞動力仍不足，達欣工本身接案性質重複度高並具較佳的市場競爭力，得以克服此一難題，並看好明年台灣市場的大量工程需求。

而就獲利面來看，法人也預估達欣工第四季的毛利率仍可維持在今年前三季的 12.13% 之上。同時，達欣工開發部門 2024 年有總銷 20 億元的「信義文華」及總銷 6 億 元「東車馥寓」自第二季起陸續取得使用執照交屋並認列營收，對明年的業績及獲利也有明顯挹注效果。同時，明年台中商銀商辦、台中國際會展中心 工程也將完工。

達欣工 2023 年前三季營收 103.82 億元，毛利率 12.13%，稅後純益 8.62 億元，年增 9.06%，每股純益 2.65 元。

達欣工主要承攬的工程案包含公共工程、廠辦、住宅及商辦案；已簽約案量達 19 案 837 億元，並已認列其中 61.5% 工程金額；達欣工目前在手仍有 322 億元承建未認列工程案。

達欣工今年就承攬金仁寶總部北土科新建工程，估計案量約 100 億元以上，及南山 A26 地上權案新建工程，總金額約 76 億元。達欣工並在今年第三季拿下台積電 (2330-TW) 在新竹寶山的廠房及辦公室工程案。

達欣工目前在建案量中，高毛利的科技廠辦建案占約 60%。陳士修同時也看好 2024 年包括商辦、廠房及公共工程的大量需求出籠。