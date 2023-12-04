康那香遭交易所列爲處置股票 5日起每5分鐘撮合一盤

不織布及婦嬰衛生用品廠康那香 (9919-TW) 因近期當沖交易比過高，今 (4) 日由交易所公告列爲處置股票，明 (5) 日起改採人工撮合，每 5 分鐘撮合一次；投資人買賣在單筆買賣 10 張以上、或單日累積 30 張以上時，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。

康那香的股票處置交易期間將到 12 月 20 日。

康那香股本 19.53 億元，今天單日的成交量達 10.21 萬張，屬高周轉率個股，而盤後統計顯示，康那香的現股當沖張數 7.55 萬張，當沖比達 73.9%。

康那香本波段自 20 元起漲，到 4 日最高 34.5 元，漲幅達 72.5%。

在今年第三季獲產品調高售價陸續生效，但本業仍呈現虧損，日前應主管機關要求公布 10 月自結獲利數，10 月單月稅後虧損 3300 萬元，而加計前三季財報獲利，累計前 10 月稅後純益約 7.38 億元，每股純益 3.78 元。

康那香 2023 年下半年起因中國大陸揚州廠生產線的全部進駐營運等有利因素下，可望收到營集中生產的正向改善。康那香指出，上海廠遷入揚州廠 13 條生產能全部完成，並在 7 月進入營運，主要生產 OEM 的衛生棉、護墊及化妝棉等產品，公司指出，目前揚州廠設備已到齊，但產能利用率在 40-50%。

康那香 2023 年第三季財報營收 7.56 億元，毛利率 8.41%，季增 2.86 個百分點，年減 2.16 個百分點，稅後純益 10.86 億元，每股純益達 5.56 元； 2023 年前三季營收 15.11 億元，毛利率 6.85%，年減 3.76 個百分點，稅後純益 7.71 億元，較去年 同期轉虧爲盈，每股 3.95 元。

康那香今年以來本業持續虧損，但在第三季主要認列上海廠獲徵收利益的業外收入挹注，形成挹注單季獲利超過半個股本。