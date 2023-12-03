〈台股風向球〉三大題材匯聚 多頭搶攻制高點17463

儘管美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾最新談話對降息潑冷水，但美國公債續跌，美股四大指數周五連袂彈，有助本周台股開局，台股交易員認為，進入 12 月後，主要注意二大方向，分別為聯準會的利率決策，以及國內總統大選題材的輪動，在聯準會有望持續停止升息，再加上年底前作帳行情、選前行情的推波助瀾，指數衝破前高 17463 點在即。

台股交易員認為，由於指數在型態上已具有多重底支撐，同時，新台幣狂升驅使的資金動能熱度不減，12 月台股仍值得期待。

從籌碼面來看，外資已連續 4 周買超台股，為 5 月中旬以來最長買超表現，以買超金額來看，上周外資布局台積電 (2330-TW) 近 78 億元最多，其次為華泰 (2329-TW)37.3 億元，宏碁 (2353-TW)、聯發科 (2454-TW) 和開發金 (2883-TW) 均逾 30 億元，智原 (3035-TW) 和南亞科 (2408-TW) 也在 25 億元上，顯示對中大型電子股的回補力道逐漸轉強。

台股交易員提醒，進入 12 月後，主要關注今年最後一次 FOMC 會議將於 12 月 13 日舉行，儘管聯準會多位官員仍不鬆口降息，以過去幾個月的經驗來看，應會延續停止升息，資金面樂觀有助觸發年底前的過節慶祝行情。

據 FedWatch 工具顯示，目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%，到 5 月降息的可能性高達 90%。

同時，時序進入投信、集團的年底前積極作帳階段，再加上將迎來國內總統大選，題材不斷，整體盤面有望見到一波波的浪潮推進。

永豐投顧以技術面等倍測量分析，本波段台股滿足區應在 17900 點，看好 12 月股市獲利空間還是相當大，進一步比較過去台股指數和台幣匯率的關係，在 2018 年以後兩者幾乎是同方向，新台幣若開始升值，配合外資的回流，則會繼續過去的軌跡，出現股匯雙漲。