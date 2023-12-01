外資在台股買盤未撤退 這兩檔航運股各增持逾1.4萬張

台北股市今 (1) 日由 PCB、防疫概念股及散裝航運族群表現撐住市場人氣，大盤類股也呈現快速輪動，終場指數上漲 4.5 點或 0.03% 作收，收盤報 17438.35 點，市場成交值 2989.08 億元。三大法人合計賣超 12.63 億元。

儘管今天新台幣重貶 2.14 角作收，但外資在台股仍呈現買超，其中外資買超陽明 (2609-TW)、裕民 (2606-TW) 都超過 1.4 萬張、對新興也買超近萬張。

12 月 1 日集中市場外資買超 12.42 億元，投信買超 10.86 億元，自營商賣超 35.91 億元，在期貨市場上，今外資交易口數爲多單 2780 口，未平倉合約口數爲 832 口。

12 月 1 日集中市場外資買超較多的個股爲，陽明、裕民、宏碁、新興 (2605-TW)、開發金、華通、長榮、台積電、華泰、亞太電；12 月 1 日集中市場外資賣超較多的個股爲，台泥、聯電、鴻海、兆豐金、新光金、敬鵬、第一金、玉山金、長榮航、群創。

12 月 1 日集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、統一、遠東新、台泥、第一金、上海商銀、陽明、裕民、，台灣大、南亞；12 月 1 日集中市場投信賣超較多的個股爲，開發金、中鋼、宏碁、緯創、南亞科、廣達、華碩、奇鋐、英業達、漢翔。

12 月 1 日集中市場自營商買超較多的個股爲，華泰、敬鵬、新興、開發金、燿華、聯鈞、南亞科、神達、華新科；12 月 1 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華邦電、長榮航、台積電、華通、聯電、大同、康舒、合勤控、技嘉、神光金。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並已引導出中小型個股輪動，可留意近最新的 11 月營收狀況，及目前手機及 PC/NB 需求回溫帶動的個股，包括被動元件、零組件、記憶體及 MCU 等。