美股重點新聞摘要2023年12月02日

Fed 主席鮑爾潑冷水：重申央行謹慎行事 談論降息為時過早

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (12/1) 向市場對央行在明年上半年降息的期盼澆了一盆冷水，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將利率保持在 22 年新高的情況下會謹慎行事，也還保留進一步升息的選擇。閱讀全文...

Fed 傳聲筒：升息周期可能已結束 官員仍不願明確表態

《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 周五 (12/1) 在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話前撰文表示，Fed 的升息周期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態。閱讀全文...

拜登政府發布新指引 限制中國電池零件獲稅收抵免

拜登政府週五 (1 日) 發布新指引，將從明年開始在符合電動汽車稅收抵免條件的電池中限制中國成份。閱讀全文...

Axios：OpenAI 客製化 GPT 商店延到明年初問世

外媒 Axios 週五 (1 日) 引述 OpenAI 給予客戶的一封郵件稱，人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 將延到明年初才會推出聊天機器人 ChatGPT 應用程式商店。閱讀全文...

美 11 月 ISM 製造業指數報 46.7 近 20 年最長萎縮周期

美國 ISM 周五 (12/1) 公布數據顯示，11 月製造業指數報 46.7，低於市場預期的 47.6，與前值持平，為 13 個月連續低於 50 榮枯線下，創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。閱讀全文...