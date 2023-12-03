〈醫療科技展〉環泥旗下利永環球醫療感測出貨升溫 明年拚獲利

環泥 (1104-TW) 多角化布局開花結果，旗下壓力感測元件廠利永環球，攜手台北醫學大學附設醫院，在醫療科技展展出「智慧床墊壓力感測系統」，除了將導入北醫的長照體系外，美國市場也將進一步放量，明年可望開始獲利。

環泥總經理侯智升表示，智慧床墊壓力感測系統今年出貨約 3000 套，明年進一步放量，估將突破 1 萬套，目前美國市場主要應用在出院後恢復的長照中心外，也在跟美國數一數二大的醫療床廠商合作，開發新產品。

除了醫療應用報喜，利永環球也持續推動工控、智慧零售以及車用領域布局，侯智升表示，目前半導體、面板製程監測等工控產品出貨穩健、智慧零售逐步放量，車用雖然跟客戶有合作案在走，但因產業特性，開發認證期間較長，尚須時間發酵。

整體而言，侯智升認為，在工控、醫療等出貨比重提升下，觸控筆等 3C 產品的營收比重降至 5 成以下，且由於工控、醫療應用的單價、毛利率較高，產品組合持續轉佳下，有助後續獲利表現。

此次利永環球與北醫大聯合展出的「智慧床墊壓力感測系統」，透過感測點即時分析數據，24 小時監測臥床患者壓力指數，以 AI 結合檢測的方式，增加醫療效能，為病患、家屬、醫療照護人員創造友善醫療環境。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大體系以病人為中心，將醫療結合科技與綠色永續發展的概念，跟著世界一起往前進，不僅追求醫療品質，更因應世界趨勢，迎接高齡健康的未來。