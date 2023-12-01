金融業典範！富邦金控打造幸福職場 榮獲首屆「親子天下友善家庭職場獎」肯定

《親子天下》雜誌今 (1) 日舉辦首屆「親子天下友善家庭職場獎」頒獎典禮，富邦金控秉持多元共融的精神，致力提供員工全方位照護，對員工各個人生階段的身心需求，給予資源與支持，打造友善、健康的幸福職場，榮獲「友善家庭職場獎」肯定。

《親子天下》雜誌創立 15 週年，今年首度與《天下》雜誌「永續公民獎」合作，舉辦「親子天下友善家庭職場獎」選拔，依不同營運規模、類型，今年共評選出 26 家標竿企業，成為首屆友善家庭職場獎得主。藉由表彰主動照顧員工福祉、創造人才幸福感的優質企業，共同推動友善家庭職場，為培育台灣永續人才貢獻心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控將 ESG 視為企業重要文化，長期耕耘企業永續，不僅在金融本業發揮影響力，對外矢志成為綠色金融領航者，對內視員工為企業最重要的資產，致力提升員工照護，打造友善幸福的職場。有感於少子化議題的重要性，富邦金控持續優化生、育措施，自 2021 年 6 月起全面提升生、育補助，包括：優於法令的每胎新生兒補助 10 萬元、6 歲以下子女每年補助育兒津貼 1.5 萬元等，另有優於法規的 10 週有薪產假、8 天陪產檢及陪產假，讓員工產後能獲得充分的休息與陪伴，同時可有更充裕的時間適應育兒新生活。

根據富邦金控統計，2022 年共投入近 1.5 億元的生、育補助，有近 770 名的富邦寶寶誕生，是台灣粗出生率 (註) 的 3.6 倍以上，富邦金控的生、育措施照顧了近 5,000 名國家未來的主人翁，顯示富邦金控不但是員工幸福家庭的守護者，也為社會注入更多的新生命力！

同時，富邦金控持續推動各式健康促進措施，包括心理與法律諮詢管道、全方位友善講座、集團籃球賽與家庭日活動、優於法規頻率之全員健康檢查、多元科別的醫護臨場服務等，近年為照顧女性同仁之身心健康，持續推動以女性照護為主題之講座，幫助女性同仁在兼顧工作與家庭的同時，也能獲得保健相關資訊。

未來，富邦金控將持續致力打造工作與生活平衡、相互尊重的職場環境，以提供員工及眷屬更全面的照護與關懷，並攜手每位富邦人，在永續經營的路上展現正向力量，共創多元、友善的社會氛圍，樹立幸福職場的典範。

(註：根據台灣內政部主計處資料 2022 台灣粗出生率為千分之 6.0。)