〈富邦金法說〉未分配盈餘達2000億元 提列特別盈餘公積不影響股利發放

富邦金 (2881-TW) 今 (17) 日召開第三季法說會，外界關注明年股利政策，總經理韓蔚廷回應，目前沒有什麼改變，截至 9 月底，富邦金未分配盈餘仍有 2000 億元，提列特別盈餘公積不會影響到明年股利發放。

韓蔚廷指出，富邦金的股利政策發放會根據業務狀況、子公司股利上繳情形、業務發展及股東期望等四面向來做考量，希望中長期都能維持穩定的股利發放，股利政策沒有改變。

媒體關注富邦人壽今年初重分類到 AC 的部位，帳面上未實現損失如果擴大的話是否要再提列特別盈餘公積，富邦金主管說明，按照去年 11 月主管機關所發布的解釋令，的確需要提列，但今年初已進行重分類，稅後影響金額約為 700 億元，截至第三季底，影響金額為 900 億元。

對此，韓蔚廷進一步指出，扣掉特別盈餘公積影響後，帳上仍有 2000 億元的未分配盈餘，基本上，不會影響到明年的股利發放，強調「這不會是個議題。」

富邦金主管補充說明，除了資產重分類至不變動的 AC 外，其他權益項目因股市有回升，因此也有部份之前提列特別盈餘公積部位會有「沖回利益」產生。

此外，針對第三季底 OCI 未實現股債部位，富邦金僅透露，股票部位未實現利益一直都是正的，且就目前時間點來看，還在進一步的回升。