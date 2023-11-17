〈富邦金法說〉人壽前三季股票實現獲利315億元 國外債部位上升

富邦金 (2881-TW) 今 (17) 日召開法說會，外界關注旗下富邦人壽股債獲利情形，截至今年 9 月底止，股票實現獲利已達 315.24 億元，債券實現損失則為 17.7 億元，股債實現獲利合計 297.54 億元，但仍較去年同期衰退 52%，不過，富邦人壽指出，目前國外債券占比上升，投資部位達 2.84 兆元，主要反映美元升值。

觀察富邦人壽資產配置變化，截至今年 9 月底止，台股投資部位仍有 3849 億元，但較去年底減少 209 億元，報酬率 12.97%；海外股票投資部位 2710 億元，增加 225 億元，報酬率 7.06%。

至於債券方面，公司指出，國外債比率上升至 58.2%，國內債約有 12%，其中債券 ETF 約 5%。目前國外債部位有 2.84 兆元，增加 2158 億元，投報率 2.31%；國內債 5872 億元，增加 127 億元，投報率 3.88%。

關於投資組合，富邦人壽指出，因應市場波動調節股票部位實現資本利得，因此保持較高現金水位，帳上現金約有 2717 億元，將持續觀察市場變化，動態調整資產配置。

從總投資資產來看，截至今年 9 月底，金額為 4.88 兆元，較去年底下滑 2900 億元，但報酬率下降至 4.33%，國際板債券投資金額占總投資資產 14.4%。富邦人壽表示，主要因避險成本上升及資本利得下降，整體投資報酬率較去年同期下降。

富邦人壽指出，在海外固定收益組合上，資產配置以投資等級公司債與金融債為主，地區類別變化不大。

至於避險組合方面，公司表示，美債殖利率走高，推升美元走強，新台幣貶值，第三季匯兌損益已較前季改善，此外，台美利差影響，換匯成本仍處高水位，雖然美元升值帶動避險前的經常性收益率較去年同期提升，但避險後的經常性收益率已有下降。