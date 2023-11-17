〈富邦金法說〉現金水位達2700億元 明年樂觀看後市伺機布局股債市

富邦金 (2881-TW) 今 (17) 日召開第三季法說會，由總經理韓蔚廷親自主持，富邦金高層表示，第三季現金水位高達新台幣 2700 億元，約為 AUM (資產管理規模) 的 6%，所以目前有較大的空間來布局股債市，對於明年後市樂觀看待，並透露會加碼具有趨勢性或成長性的產業。

對於明年投資策略方面，富邦金認為，由於利率仍維持高檔，公司先前已有進行部位的調整，比較注重流動性管理，使得帳上現金非常充足，因此較能因應突發的流動性需求，第三季現金部位維持相對較高的水位，約有 2700 億元。

債券方面，聯準會 (Fed) 應該還會維持高檔的利率水準，來因應長期的通膨目標及穩定就業市場，但美債殖利率高漲也帶來了金融緊縮，替代了部分的升息效果，所以短期內升息的機率，看起來是有所降低，利率幾乎會在高檔盤旋，大幅上升的機會也不大，目前來講，富邦金會以加碼台幣計價產品為主、海外為輔。

債市方面，富邦金表示，第三季的部位已依據指數波動來進行汰弱留強，隨著升息循環進入尾聲，未來貨幣政策如果有轉向寬鬆，先前受到高利率壓抑企業評價應該有機會好轉，加上新科技蓬勃發展，有望帶動相關產業成長，因此，對後市樂觀看待，並會加碼具有趨勢性或成長性的產業。

富邦金控公布前 9 月稅後純益 678 億元，每股純益 (EPS) 4.94 元，穩居金控業之冠，截至 9 月底，富邦金總資產 11.1 兆元，淨值 7374 億元，年增 33.6%，普通股每股淨值 49.3 元。資產報酬率 (ROA) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 0.83% 與 13.88%。 富邦金先前已公布 10 月自結稅後純益 40.47 億元，累計前 10 月稅後純益 718.29 億元，每股純益 5.25 元。

富邦金旗下子公司表現穩健，富邦人壽前 9 月稅後純益 431.3 億元，居業界第一；初年度保費 (FYP)、總保費及初年度等價保費 (FYPE) 均位居業界第二。

投資組合上，富邦人壽指出，因應市場波動，調節股票部位實現資本利得，保持較高現金水位，海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。富邦人壽前 9 月總投資資產達 4 兆 8804 億元，年增 4.2%，受惠利率走高、美元升值，帶動經常性投資收益較去年同期提升 7.3%。

避險組合上，富邦人壽表示，由於美債殖利率走高，推升美元走強、台幣貶值，第三季匯兌損益較第二季改善；投資報酬率與負債成本相比持續維持正利差。截至今年 9 月底淨值比約 8.56%，資本適足率 (RBC) 約 350%。

北富銀前 9 月稅後純益 202.4 億元，續創歷史同期新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，獲利年成長 17%，其中，各項放款及海外分行業務成長帶動淨利差年增 9bps，財管及信用卡業務手續費收入成長，帶動手續費淨收益年成長 37.6%。

信用卡業務方面，北富銀前 9 月累積發卡量近 246 萬張，較去年同期成長 4.5 倍，有效卡數及簽帳金額分別年增 60.4%、31.2%，且有效卡數排名躍升至市場第二名，反映受惠 COSTCO 聯名卡，及國內外消費動能提升。

北富銀手續費淨收益年成長 37.6%，主要受惠信用卡淨手續費收入大幅成長，以及財富管理手續費收入年成長 29.9%。其中，財富管理收益成長主要來自銀行保險收益年成長 53.1%。海外分行受惠於升息及放款規模成長，淨收益年增 79.5%、稅後純益年增 107.1%。