〈房產〉另類黃金交叉 毛孩認養數超車新生兒、寵物機能宅成趨勢

根據農業部寵物登記管理資訊網及內政部戶政司統計，今年截至 10 月止，全台犬貓認養登記數合計已達 19.4 萬隻，其中包含犬隻約有 7.9 萬隻、猫隻約有 11.5 萬隻，但同樣統計至今年 10 月，全台新生兒出生登記數，僅有約 11.2 萬人，新生兒數量連認養猫隻數量都不如。

另外換算下來，平均每 3.9 分鐘有一新生兒出生，但每 2.3 分鐘就有一隻毛孩成為家庭新成員，毛孩認養數量已大幅超車新生兒。

而毛孩與新生兒登記數，更已出現黃金交叉，觀察近十年登記數變化，新生兒從 2014 年的 21 萬人，逐年遞減至 2018 年只剩 18.1 萬人，同年，毛孩的登記數則達 19.3 萬隻，正式超越新生兒，且兩者差距逐年拉大，去年毛孩認養數更創新高來到 24.1 萬隻，足足超車新生兒 10.3 萬隻，而到今年 10 月止，毛孩就已經大勝新生兒 8.2 萬隻，推估至今年底，新生兒出生數仍不敵萌寵驚人的認養速度。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人婚姻走向三現象，不婚、晚婚、離婚，加上社會經濟壓力，少子化日趨嚴重，且相比育兒需要付出更多的時間、金錢和精力，養兒不如養寵，毛孩同樣提供情感支持，減壓和陪伴，成為填補現代人情感需求的另一種選擇，對愛寵人士來說，毛孩就如同家人一般，因此進入養寵世代，寵愛毛孩更席捲而來龐大的「毛經濟」，舉凡毛孩需要的各種需求，從食衣住行到醫療、保險、休閒旅遊等多元商機樣樣俱全，毛孩家長為了顧全毛孩的各項生活機能，對住宅的需求也跟著改變。

毛孩當道，為滿足養寵世代的購屋需求，房仲業者也搭上萌寵商機，台灣房屋集團特別於官方網站推出「寵愛有家」購屋專區，於 12 月正式上線，專區將為毛孩家長自動精選出，住宅周邊環境 500 公尺「近動物醫院」、「近寵物店」、「近公園」的優質物件，要讓愛寵家長們與毛小孩一起輕鬆成家。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，不少毛孩家長對住宅要求「內外兼備」，對外針對住宅周邊，包括是否鄰近公園綠地、寵物醫院、寵物美容院等設施，已成為購屋條件考量之一，而對內則針對住宅格局需求，包括坪數空間、室內通風性、採光度、避免擾鄰住宅的隔音性等，是否符合飼養毛孩的各種生活機能，因此像是公園宅、空間及隱私性較高的透天宅，或具備開放式陽台、中庭、空中花園的大樓產品等。