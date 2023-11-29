〈房產〉小宅風興起 新北市一房新建案成交單價突破5字頭僅次北市

根據市調機構統計，近兩年全台新建案各房型的平均成交單價，發現不僅單價全數站穩 4 字頭，其中 1 房更是每坪價格直逼 5 字頭，其中，尤以新北市 1 房產品兩年單坪均價上漲 6.3%，並站上 51 萬元的價位，居六都第二，單價也僅次於台北市的同類產品，相對新竹縣市 1 房產品價格下跌。

此外，統計顯示，2 房住宅產品平均成交單價就較去年同期上漲約 1 成，每坪 43 萬元；3 房則是年漲 7.7%，每坪為 42 萬元；反觀坪數分屬兩極的 1 房及 4 房產品，由於房價基期偏高，整體漲幅僅約 2%。

數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案分析，隨著少子化、高房價等衝擊，買方若想兼顧預算與居住，甚至考量未來轉手性，往往會鎖定坪數 30 坪以下、總價較低的 2 房，之後家庭人口增加再慢慢往更大房型如 3 房邁進，龐大的換屋需求，自然也為其房價漲勢奠定基礎。

以寸土寸金的台北市來說，以 1 房最夯，成交價直逼每坪 110 萬元，年漲幅 1 成多，狠甩其餘房型。究其因除了大規模素地取得不易，建商在評估土地、市場等限制後，多半朝小坪數規劃來降低購屋門檻；另一方面則是北市房價基期高，消費者在銀彈有限的情況下只能越買越小，形成小宅獨走的局面。

591 新建案指出，以新北市房價而言，固然當地各房型成交單價已至 5 字頭高水位，但較北市整體仍顯親民許多；加上當地又有重劃區、建設等議題加持，發展更具想像空間，因此這幾年無論是北市購屋族或北漂族買房，常常會選擇在此落地生根，成為房市發展的最大助力，目前無論 2-4 房的身價均較去年上漲。

另外桃園市，各房型價格漲勢頗為平均，不過 4 房產品在青埔重劃區的指標案帶動下，仍繳出近 1 成漲幅。至於新竹地區，其 1 房產品則較去年同期大跌逾 2 成，每坪從 6 字頭跌落到 4 字頭，最主因就是去年在竹北市在指標案「寶佳奇磊」等交易墊高房價，而今年受限房市降溫，價量回歸基本面，才出現如此懸殊的跌勢。

房價同樣全壘打的台中市，近期雖因房市過熱動能有所沉寂，但在精華地段效應發威下，2 房成交均價每坪為 43 萬元，年漲 13.2% 仍是全台最高。從成交狀況來看，在西屯區水湳、七期等蛋黃區新案帶領下，都有 8、9 字頭的高價交易出現，帶動價格一路向上衝。

這幾年房價突飛猛進的台南市，與鄰近高雄市相比，各房型的價格不只平起平坐，漲幅更是全面領先，目前不僅 2、3 房平均單價小勝，4 房價格更是較去年大漲 12.5% 為全台最多；高雄雖然漲幅不亮眼，但在房價持續走揚及外來建商布局下，也開始吹起小宅風，1 房漲幅高達 8.1%，站上 4 字頭，漲幅在各縣市中僅次於台北市。

591 新建案也強調，在供給量過大又缺乏利多支撐的新興區塊，如果產品同質性過高，一旦房市反轉，不只會物件銷售期長，價格極可能出現漲不動的現象。