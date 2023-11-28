〈房產〉北市蛋黃區 罕見東區全新商辦大樓全棟公開標售

商仲第一太平戴維斯受託辦理台北市忠孝東路全棟企業總部公開標售，標的坐落於忠孝東路三段，為地上 15 層，地下 2 層的整棟商辦大樓，包含辦公室 1339.2 坪以及 29 個倉儲式車位，建築物 8 月全新完工，市場估計全棟標售價格在 18 億元以上。

第一太平戴維斯指出，本次標售採「全部樓層合併出售」、「部分樓層合併出售」雙軌制，最小標售單位為 569.4 坪，最大標售單位為 1339.2 坪，以滿足不同面積需求的使用者，開標日為 2024 年 1 月 24 日。同日還有南俊國際 (6584-TW) 桃園中壢工業區 2770 坪土地資產的開標。

台灣商用不動產買氣在全球升息循環以及景氣復甦訊號不穩定的影響下，整體買氣小幅萎縮，但在通膨隱憂推動下，市中心辦公室反而成為資金避風港，買氣穩定成長，根據第一太平戴維斯統計，今年前 10 月台北市大型辦公室交易總金額達 307 億元，連續 2 年突破 300 億元以上水準，不僅交易規模維持在高水位，更貢獻四分之一的全台商用不動產的交易量，反應當經濟與不動產市場出現波動時，核心地區辦公室特別受到投資人偏愛。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，觀察今年的大型商辦交易，投資型買方貢獻超過 75%，占比突破歷年水準。但其中包括基泰建設 (2538-TW) 基泰忠孝大樓全棟以 125 億元出售給自然人。