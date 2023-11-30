〈房產〉自用當道+季節購屋潮湧現 永慶：11月全台交易量年增36%

台北股市走揚，內需表現亮眼支撐國內經濟，讓消費者信心指數續創一年半新高，民眾消費、購屋信心增加，新青年安心成家優惠貸款讓民眾加速進場，永慶房屋統計 11 月全台交易量較 10 月小增 3%，年增 36%。此一發展，有助全台房屋移轉棟數跨越 30 萬棟。

據永慶房產集團統計交易資料，2023 年 11 月房產交易與 10 月相比，台北月增 4%，新北與桃園持平，新竹縣市成長 10%，台中增加 3%，台南與高雄分別月增 11% 與 1%。

若與去年 11 月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量增 36%，台北年增 32%，新北成長 42%，桃園年增 36%，新竹縣市量增 40%，台中成長 36%，台南年增 27%，高雄則成長 38%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極，加上新青安優惠貸款的政策發酵下，原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋；此外，在通膨仍高的狀況下，不少換屋、長期置產需求也有增加的跡象，讓 11 月房市交易月增 3%，房市買氣連五升。

同時，由於去年 11 月面臨全球市場需求萎縮，台灣外銷訂單、出口開始衰退，全球與台灣經濟成長走緩，消費者信心創下金融海嘯以來新低，同時在有感升息以及兩岸關係較為緊繃的狀況下，民眾對於房市後市預期改變，購屋態度趨於審慎、觀望，房市交易低迷。反觀今年，中美關係緩和、經濟情勢穩定、台股暢旺，消費、購屋信心回升，而房市政策利空出盡，投機退場，加上新青安優惠貸款穩定買氣，讓房市回歸正常供需，自用當道，今年 11 月全台交易量表現較去年同期大增逾 3 成。

陳金萍指出，目前經濟情勢與總統大選議題尚未干擾房市表現，而房貸利率仍維持相對低檔，也沒有新的打炒房政策推出，加上新青安房貸穩定房市買氣，近期房市交易仍以自用、長期置產為主力，量能穩定。根據內政部最新統計，今年 1-10 月全台建物買賣移轉棟數 24.6 萬棟，年減 7.8%，減幅已收斂至個位數，若 11-12 月單月房市交易量達 2.72 萬棟以上，全年將突破 30 萬大關，觀察近期的房市交易的穩定表現，機會不小。