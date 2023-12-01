美股重點新聞摘要2023年12月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/30 盤後)：戴爾 (DELL)、邁威爾 (MRVL)

中國 11 月財新製造業 PMI

美國 11 月 ISM 製造業指數、10 月營建支出

葉倫警告勿過度依賴中國 美國經濟有望軟著陸

美國財政部長葉倫週四 (30 日) 表示，美國需要減少在關鍵供應鏈上對中國的過度依賴，此外，她還評論美國經濟現況，認為該國更有可能實現經濟軟著陸。閱讀全文...

Amkor 宣布建美最大先進封裝廠 台積代工蘋果晶片可免回台封裝

全球第二大封測廠艾克爾 (Amkor) 週四 (30 日) 宣布投資約 20 億美元，在亞利桑那州台積電代工廠附近建造新的先進封裝廠，以簡化蘋果自研晶片在美國的生產。 閱讀全文...

戴爾 Q3 營收降幅大於預期 估本季 PC 收入續跌 盤後挫逾 4%

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 上季業績好壞參半，獲利表現雖佳，但 PC 需求持續低迷，仍使營收降幅超出市場預期，且本季 PC 銷售預料持續下滑，拖累盤後股價挫逾 4%。閱讀全文...

Fed 官員：利率維持高峰一段時間 不考慮降息

美國聯準會 (Fed) 兩位官員於周四 (30 日) 陸續發言，其中紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯認為目前利率接近高峰且需保持當前水準一段時間，好讓通膨回到 2% 的目標；舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則說，目前不考慮降息，現在談升息是否結束為時過早。閱讀全文...

OPEC + 同意進一步每日減產 100 萬桶石油供應 增添新成員國巴西

根據外媒周四 (30 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 同意進一步每天削減 100 萬桶石油供應，與此同時沙烏地阿拉伯將延長其現有的額外自願每日 100 萬桶減產措施。據了解，OPEC + 成員國原則上同意減產計畫，目前將進行投票表決。閱讀全文...