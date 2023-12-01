〈紐約匯市〉美元指數強彈 仍創一年來最糟單月表現 歐元回吐本周升幅

受月底需求提振，美元指數周四 (30 日) 強彈，擺脫市場對於經濟數據放緩，代表著聯準會 (Fed) 可能已結束升息的預期。儘管如此，美元指數本月表現仍是一年來最糟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.75%，至 103.54，但月線貶近 3%，創下一年來最糟單月表現。

一些分析師認為，美元可能受惠於月底需求。不過，隨著美股在 11 月大幅上漲，也有人預期美元將在月底出現賣壓。有分析師表示，一些美國最大銀行釋出了賣出美元的信號。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「考量到美股的強勁表現，我們原先預估月底會出現美元賣壓，通常這代表著外國資產管理公司會賣出遠期美元合約。不過，部分賣出合約的行動可能已經先發生在本月初，導致月底的拋售減少。」

儘管數據顯示美國 10 月通膨持續放緩，加上最近一周的失業金請領人數增加反映勞動力市場降溫，美元仍連兩日上漲。

經濟數據顯示，繼 9 月上升 0.4% 後，美國 10 月個人消費支出物價指數 (PCE) 與上月持平不變，年增率自 9 月的 3.4% 降至 3%，是 2021 年 3 月以來最小增幅。

與此同時，截至 11 月 25 日當周。美國初次請領失業金人數增加 7000 人，至 21.8 萬，高於前一周的 21.1 萬。

觀察其他主要貨幣，歐元貶逾 0.7% 至 1.0887 美元，回吐本周稍早升幅，月線仍漲近 3%，是 2022 年 11 月以來最大單月升幅。

根據最新數據，11 月歐元區消費者物價指數 (CPI) 自 10 月的 2.9% 下滑至 2.4%，遠低於市場預期的 2.7%，通膨降溫幅度超出預期，引發市場對歐洲央行 (ECB) 提前降息的押注。

即使美國通膨放緩，美元兌日元仍強彈 0.64% 至 148.17 日元，自逾兩個月低點回升，月線則跌逾 2%，創去年 12 月以來最大單月跌幅。

瑞銀策略師 Serebriakov 表示：「整體而言，美元在 11 月大幅貶值。從聯準會 12 月會議的角度來看，仍可能存在雙向風險。美國數據並未明顯降溫，通膨雖有放緩，但經濟活動相對來說仍具韌性。」

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