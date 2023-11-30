OPEC+部長會議討論額外減產100萬桶

OPEC+ 正在討論每日額外減產約 100 萬桶，以克服內部分歧並支撐低迷的原油價格。

該集團領導者沙烏地阿拉伯一直在敦促其他成員加入其限制供應的行列，以避免明年出現新的石油過剩。代表們表示，OPEC 及其盟國將進一步集體減產每日 100 萬桶，同時延長利雅德 7 月以來一直在進行的同等規模的自願減產。

顧問公司 Energy Aspects Ltd. 研究總監森恩 (Amrita Sen) 表示：「我認為 OPEC+ 將會達成協議，因為該集團面臨很大的壓力。油價大幅下跌，人們對全球經濟感到擔憂。」她表示，新的每天減產 100 萬桶方案實際減產量其實只有一半，因為一些國家的產量已經低於目標。

達成協議仍面臨障礙。最引人注目的是，關於非洲成員國安哥拉和奈及利亞是否應該接受減產目標以反映其生產能力下降的爭議。這種分歧讓會議比原計畫晚了四天舉行。

代表們表示，如果未能解決問題並就進一步減產達成一致，可能會導致會議延期，成員國將把產量維持在當前水準。

由於供應充足和經濟狀況黯淡，過去兩個月油價下跌 13%，OPEC+ 面臨干預原油市場的壓力。由於包括國際能源總署 (IEA) 在內的預測機構預計需求成長將急劇放緩，明年市場可能會進一步走弱。

Rapidan Energy Group LLC 分析師西格 (Clay Seigle) 表示：「市場想知道 OPEC+ 在供應管理方面採取先發制人和主動的政策是否仍然有效。」「如果沒有真正的減產，許多貿易商會發現市場供應過剩，從而給近期價格前景蒙上看跌的陰影。」

雖然自 9 月以來油價回落讓消費者在經歷了多年的通貨膨脹後鬆了口氣，但它卻讓沙烏地阿拉伯和 OPEC+ 龍頭俄羅斯等出口國感到不安。

OPEC + 上次於 6 月召開會議時，安哥拉和奈及利亞分配的 2024 年配額較低，反映出投資不足和營運中斷導致其生產能力受到侵蝕。

RBC Capital Markets 首席大宗商品策略師克羅夫特 (Helima Croft) 表示：「在轉向更深入的減產討論之前，OPEC 必須解決 6 月會議未完成的任務。」她表示，「讓安哥拉點頭同意似乎仍然是談判主題」，但該組織可能會與堅持不肯的國家達成協議。