〈能源盤後〉市場聚焦OPEC+會議 忽略美庫存連6周增加 原油上漲 Brent登3周高點

國際油價周三 (29 日) 上漲，係因投資者關注明日的 OPEC + 會議，預期會議結果將進一步削減供應，並忽略美國原油、汽油和餾分油庫存連續第六周增加。另外，交易員也評估了風暴對黑海原油運輸的干擾。

然而，主要石油生產國之間仍持續談判，一些新聞報導指出，該會議恐再次推遲召開。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.45 美元或 1.9%，收每桶 77.86 美元，為 11 月 14 日以來最高收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.42 美元或 1.7%，報每桶 83.10 美元，為 11 月 6 日以來最高收盤價。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.41 美元或 1.7%，報每桶 82.33 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.28 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.89 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 2.80 美元。

市場驅動力

Kpler 分析師 Matt Smith 表示，「OPEC + 集團會提出某種支撐價格的解決辦法」這樣的預期心理給了市場支撐力。

石油輸出國組織及俄羅斯等盟國 (即 OPEC+) 將於周四召開會議，會前談判的重點是進一步減產，但《路透》報導，消息人士透露，目前各國細節尚未達到一致。《華爾街日報》則報導，減產幅度可能高達 100 萬桶 / 日。

CFRA 分析師 Stewart Glickman 表示，明 (30) 日的 OPEC + 會議萬眾矚目，細節是重中之重。

同時，《路透》報導，俄羅斯交通運輸部周三表示，黑海天氣條件仍不利於航運，仍將持續實施限制措施。據報導，該地區嚴重風暴已使哈薩克每日多達 200 萬桶石油的出口中斷。

供應報告

能源資訊局 (EIA) 報導，上周美國原油和餾分油庫存意外增加，顯示需求疲軟。同時，汽油庫存增加程度也超過預期。

EIA 數據顯示，上周 (11/24 止) 美國商業原油庫存增加 160 萬桶、汽油供應量增加 180 萬桶，以及餾分油供應量增加 520 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存減少 81.7 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (11/24 止) 美國商業原油庫存減少 70 萬桶、汽油供應量增加 20 萬桶，以及餾分油供應量下降 10 萬桶。

另外，EIA 數據顯示，紐交所交割中心庫欣原油庫存上周曾加 180 萬桶。