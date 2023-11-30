OPEC+會議今日舉行,市場聚焦進一步減產!特斯拉今日首交Cybertruck！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 5 點 12 分)

■道瓊指數：上漲 114，漲幅 0.32% 至 35602。

■那斯達克 100 指數：上漲 18，漲幅 0.11% 至 16041.75。

■標普 500 指數：上漲 2，漲幅 0.04% 至 4561.25。

【今日總經數據】昨日亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為通膨穩定降溫中，但里奇蒙聯準銀行總裁巴金認為沒有明確的降溫跡象，聯準會應持續觀察、保留升息的可能性；市場目前共識為 12 月與 1 月維持利率水準的機率高達 97.1%、93.2%。市場關注今日 OPEC + 會議，目前預期將減少供給。

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二、美股盤前關注重點

1. OPEC + 會議將於今日舉行：OPEC + 會議訂於今日 (11/30) 舉行，由於其他國家的原油供應增加，加大 OPEC + 進一步減產的壓力，不過在 6 月份的會議上部分非洲產油國對於分配到較低的石油生產配額感到不滿，本次會議是否進一步減產 OPEC 仍須達成共識。

2. 聯合國氣候大會 (CPO28) 將於 11/30~12/12 舉行：CPO28 將於阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，本次會議將進行全球盤點 (global stocktake,GST) 也就是針對各國落實巴黎協定的措施進行評估。

在本次的會議也將針對「損失與損害基金」、「氣候融資」討論落實方案，損失與損害基金為針對排放量較少的國家，受到全球極端氣候影響帶來的危害所做出的補償，本次的會議中將宣布資助氣候損害弱勢國的專款金額。

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3. 特斯拉皮卡 Cybertruck 於今日舉辦首波交車活動：Cybertruck 於 2019 年底正式發表，原定 2021 年開始量產，受到供應鏈等問題，不斷延後，不過特斯拉終於在今日 (11/30) 舉行全新皮卡 Cybertruck 的交車活動，將交付 10 輛 Cybertruck 給客戶。

自 Cybertruck 發表以來預訂訂單已累積至 100 多萬筆，馬斯克也提到要讓 Cybertruck 順利量產是一大挑戰，不過仍有不少的分析師認為 Cybertruck 雖部會成為特斯拉的主要銷售，但是 Cybertruck 的上市也有望帶動其他車款的銷量。特斯拉股價自今年以來漲幅 98.20%、本週漲幅 3.69%，昨日下跌 - 1.05%。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)