鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至10.74元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.74元上修至10.74元，其中最高估值10.97元，最低估值10.46元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.97
|13.1
|14.02
|最低值
|10.46
|10.49
|10.88
|平均值
|10.74
|11.62
|12.62
|中位數
|10.74
|11.62
|12.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|318,301,510
|338,657,000
|360,757,000
|最低值
|313,123,000
|318,842,000
|329,896,000
|平均值
|316,293,120
|331,761,470
|348,040,570
|中位數
|316,806,150
|333,449,830
|349,825,910
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.93
|8.52
|9.85
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。