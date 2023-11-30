超商貝果天花板在這邊 黑松露搭雙起司成就精品級貝果

隨著飲食習慣改變，貝果成為越來越多人的早、午餐選擇，而在 7-ELEVEN 的 Amelie’s Bagel 切達起司貝果和藍莓寒天貝果更是堪稱「全民貝果」的經典熱銷商品，更獲批批踢網友好評：「這個非常可怕 從高中吃到現在 就算每天吃也不會膩」。根據數據顯示，Amelie’s Bagel 年銷售超過千萬顆，平均每 2.5 秒即賣出一個！在今年冬天，Amelie’s Bagel 偕同台南晶英酒店主廚監製推出全新「黑松露雙起司貝果」，以義大利進口黑松露佐莫札瑞拉起司及 CREAM CHEESE，兩種起司搭配黑松露香氣，口感濃郁層次分明，提供給貝果粉們新選擇！

Amelie’s Bagel 切達起司貝果與藍莓寒天貝果一直以來都是廣受網友好評的經典貝果，歷經逾半年的開發、多次的口味調整，11 月推出全新口味「黑松露雙起司貝果」，由知名的台南晶英酒店主廚監製，在原料跟製程上下足功夫！貝果以沸水工法及專業酵素配方，使得貝果口感外韌內 Q，打造出 Amelie’s Bagel 的美式貝果獨特嚼感。內餡則使用義大利產夏季黑松露，搭配擁有優質乳源的紐西蘭進口 CREAM CHEESE，一打開包裝就能聞到香濃的黑松露香氣，頂部覆蓋紐西蘭莫札瑞拉起司進行烤焙，讓起司與黑松露香氣融入整體貝果中，視覺嗅覺雙重誘惑，打造出多重美味層次的「黑松露雙起司貝果」

此款黑松露雙起司貝果 11/7 首先在部分北部地區門市搶先上市，眼尖網友 PO 網詢問有沒有人吃過此款，感覺很好吃，立刻有饕客表示：「這個超級好吃」。更有饕客貝友立刻分享使用了內行的「隱藏吃法」。



這「隱藏吃法」即是在內行網友口中的一項流傳：把 Amelie’s Bagel 切達起司貝果「微波加熱」後可以吃到不同美味！每當網路一有這款貝果的留言，網友都會熱烈加評：「微波後超好吃」、「推加熱後超好吃」。本次黑松露雙起司貝果新品承襲了隱藏版吃法的神級 DNA，原本的濃郁黑松露醬在加熱後，CREAM CHEESE 香氣加上黑松露的濃厚鹹香，風味與口感直接升級！饕客貝友表示：「剛微波好 熱氣散出黑松露味 拿著超香！」

這款「黑松露雙起司貝果」在毫不手軟的用料及專業製作工法下，讓貝果粉在 7-ELEVEN 就能買到五星級飯店主廚監製的精品貝果！11/14 起各地 7-ELEVEN 都能買到！而全新上市的 Amelie’s Bagel 黑松露雙起司貝果，更推出超值優惠！11/29-12/12 黑松露雙起司貝果搭配指定飲品，超值組合 75 元，強烈建議喜歡黑松露及貝果的您千萬別錯過這款絕妙美味的精品饗宴！