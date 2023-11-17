統一高秀玲首曝 誠品信義將改為「Dream Plaza」

對於外界關注誠品信義店年底吹熄燈號，統一集團將接手經營，統一超 (2912-TW) 董事長羅智先今 (17) 日回應，會盡最大努力規劃，符合市場需求，統一集團美麗事業董事長高秀玲也首度對外宣布，確定新據點定名為「Dream Plaza」，不會是統一時代百貨二館。

羅智先指出，團隊這段期間非常用功，一直在聽消費者的聲音，內部開始著手整理資料，雖難滿足全數滿足消費者需求，但會盡最大努力。

高秀玲則首度鬆口表示，確定誠品信義原址將改為「Dream Plaza」，白天和晚上將有其各自的樣貌。

市場討論博客來是否開出實體店，羅智先並未證實，僅說任何可能都有，但「也要考量空間有限，哪些東西要進來，哪些要割捨」，內部還有很多討論。

羅智先直指，博客來定位成知識傳遞者的平台，過去很成功，然而，紙本的書只是一個媒介，而團隊太習慣過往的成功模式，事實上，下個世代甚至不需要學習數位，數位早已深入生活，因此，各行各業在未來 10 年都要想辦法去思考轉換成數位方式。

羅智先認為，「10 年後的年輕人在馬路上看到錢可能不會撿，因為他們可能不知道那是錢」，或是，「人們可能根本不知道家裡電話是幾號」。

另一方面，高秀玲進一步指出，集團的美麗事業體之一康是美已完成 100 家藥局里程碑，達成原先預期，同時，肯定高雄夢時代零售表現，「覺得有曙光，並看到未來會更好」。

高秀玲也表態，要求招商團隊每一年要有突破，夢時代現擁有 800 多個合作廠商，平均每年 20% 的廠商會「被調整」，藉此要求團隊每天都要密切關心賣場變化。