統一超7-11領先同業發行聖誕福袋 創造1.2億元業績動能

統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (21) 日宣布，連續第二年領先超商同業再推出聖誕禮物福袋，合計共將限量發行 26.3 萬個福袋，法人以其訂價估計，約可挹注營收超過 1.2 億元。

統一超看好耶誕節慶帶動的熱絡消費商機，除了旗下統一時代百貨台北店「愛 Sharing」活動登場，7-ELEVEN 也積極進行相關促銷，12 月 1 日起全台門市現貨開賣 22 款、限量 26.3 萬個聖誕禮物福袋，三大外送平台 foodomo、foodpanda 和 Uber Eats 線上同步販售。

統一超說明，過往福袋銷售幾乎只有在農曆年才看的到，近年來 7-ELEVEN 持續打破既定觀念、創新生活節慶話題，不定期推出主題福袋，今年針對耶誕檔期，規劃 299、499、999 元三種常見的交換禮物價位帶，分別發行 10、14 和 2.3 萬個。

法人估算，若全數銷售完畢，將可創造超過 1.2 億元的業績動能。

統一超強調，今年擴增頭獎機會，首度祭出總價近 700 萬元的雙 B 純電動豪華旗艦休旅車頭獎，並因應 2023 旅遊熱潮，規劃有「雄獅旅遊 - 璽寶追夢號南極經典 17 日」、「星宇航空 - 美國舊金山雙人來回機票」等大獎項。

統一超董事長羅智已宣示，每年台灣 7-11 目標新增 300 家店，預計至明年底前將達到 7111 店，達成店名 7-11 的新里程碑，已開始設計規劃中，第 7111 店將開在集團總部台南。