統一集團千禧之愛健康基金會鼓勵青年投身社區健康服務

因應超高齡社會來臨，統一企業 (1216-TW) 與統一超 (2912-TW) 共同捐助的千禧之愛健康基金會，今年逢 20 週年特舉辦「千禧二十 健康落實~ 青年社區健康服務全國競賽」鼓勵青年積極投身健康促進領域。本競賽於上週六 11 月 11 日舉辦複審與頒獎典禮，表揚大專院校醫學、健康、照護相關系所優秀學生團隊，總獎金含通過初審之執行費高達 160 萬元。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒教授表示，千禧之愛健康基金會過去 20 年以預防醫學、營養保健為旨，舉辦各式活動與社區健康服務，深化國人預防重於治療觀念，以期達到降低慢性病罹患率。特別是自 2006 年起以代謝症候群防治為題，推動健康腰圍與常量血壓幫助國人降低三高風險，近年也加入肌少症防治的議題，盼長輩遠離衰弱與失能。逢基金會 20 週年，希望有更多年輕人延伸千禧精神，應用所學投身於社區從事健康促進活動，一起幫助國家降低醫療壓力。

基金會執行長陳欣勵表示，此次競賽全國共計有 35 隊伍報名，橫跨 21 校 42 個系所，分預防醫學、復健運動、代謝症候群防治、營養保健 4 大領域競賽，最終選出 16 隊進入複審。於 3 個月期間落實同學自己企劃的社區健康服務，除了執行成效，16 隊還需依評審團要求的可複製性、延續性與科技新穎性總計 4 面向爭取各組前 3 名。也因此本次參賽隊伍，除了醫學、護理、健康管理、高齡、營養、公衛、藥學、職能治療、運動科學、語言聽力、呼吸治療等醫學科系，還有生科、生工等健康科系以及資訊、教育等非健康系所同學加入，甚至跨校組隊相當多元，題目與執行手法也極富創意。

11 月 11 日上午經各隊競爭激烈的複審報告，下午即刻揭曉名次，分別由中山大學「iHeaDiary」團隊的偏頭痛衛教活動、長庚大學與臺北護理健康大學及陽明交通大學為防治老年人肌少症問題而跨校合作的「肌智特攻隊」、以排灣族部落長者為衛教對象，為其設計製作具文化特色熟齡繪本的臺南護理專科學校「台東鼓舞志工團」、以 4 週的營養課程搭配自製長者桌遊以預防失智症的國防醫學院「公衛五食」團隊奪得預防醫學組、復健運動組、代謝症候群防治組、營養保健組第一名。

擔任共同評審，同時也代表指導單位衛生福利部國民健康署的慢性疾病防治組吳建遠組長講評表示，看到同學將所學化為衛教課程、親製教材教具如桌遊、繪本到社區推廣，深為感動；預防工作本就不易，相信此次競賽能讓同學體會國民健康署的任務與業務，也對有這麼多的青年學子都是國民健康署的小隊友感到欣慰。擔任復健運動組主審的雙和醫院劉燦宏副院長，同時也是千禧之愛健康基金會董事，講評時則是打趣表示，看到同學多元設計 podcast 節目、開發 APP、架網站、應用電腦接收訊號等來進行衛教活動，已預見多年後的自己就是要能夠使用這些工具才能得到衛教，相當程度地說明了網路與科技佔在高齡社會健康服務的比重。

活動最後許惠恒董事長除了感謝評審團的辛勞，也表示此次競賽看到年輕一代投入社區健康服務的潛力與活力，未來考慮續辦讓更多年輕人響應千禧精神。活動便於全場齊喊「健康促進 換我接棒」中圓滿落幕。