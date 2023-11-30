鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為68.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.61元，其中最高估值4.22元，最低估值3.07元，預估目標價為68.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.22
|6.04
|7.3
|最低值
|3.07
|4.65
|6.38
|平均值
|3.62
|5.42
|6.71
|中位數
|3.61
|5.28
|6.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,619,000
|78,830,000
|88,080,000
|最低值
|66,560,000
|74,008,000
|81,628,000
|平均值
|67,224,600
|76,413,600
|84,770,000
|中位數
|67,432,000
|75,965,000
|84,602,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.71
|4.31
|3.91
|3.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至68.5元，幅度約5.38%
- 【新台股龍捲風】MSCI效應拉尾盤！技嘉雙底？迎廣、AMAX又漲停 MOSFET後看整流二極體！
- 錯過這些飆股都沒關係，因為下一檔我準備好了！
- 投信近5日買超個股
- 投信近3日買超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。