國泰金控數位轉型走向國際《Qorus》創新獎獲銀獎

國泰金控數位轉型實力再度榮獲國際肯定,憑藉「國泰工具吧」專案,於 Qorus「創新獎」頒獎典禮大放異彩,在新型態工作獎 (New Way of Working) 拿下銀獎,是臺灣唯一獲此獎的金融機構。Qorus 為國際金融機構協會,成員遍布全球 120 個國家,數量超過 1200 個。本次為 Qorus 首度在亞太地區舉辦創新獎競賽,總共收到高達 200 多件作品,參賽者遍布 43 個國家,聚焦選評能以革命性創新改變未來的亞太金融機構,以「原創性」、「影響力」,及「實用度」為標準 。國泰脫穎而出,在「實用度」獲得滿分成績,以打造員工友善、高效辦公工具出發,採用雙軸轉型:數位轉型 (Digital Transformation) 及綠能轉型 (Green Transformation),兼具減碳價值,因實用與創新兼備獲得銀獎肯定。

代表國泰金控出席領獎的國泰人壽協理林佳穎表示,國泰在 5 年前就啟動集團轉型之旅,首先調整了內外部客戶平台,但國泰從來沒有忘記員工的需求。這次的「國泰工具吧」,以簡單 (Simple)、聰明 (Smart),及安全 (Safe) 的精神,讓員工可以真正達到「隨時隨地、兼具綠能減碳」的目標,即使居家辦公也能兼顧工作品質及資訊安全。未來,國泰會結合更多科技,讓員工跟客戶都能享受更有效率的金融服務。

國泰金控數位轉型之路走在業界最前面,此次「國泰工具吧」以「為員工賦能」為核心精神,打造一個讓員工可以盡情享受彈性與高機動性的數位工作環境。國泰金控發現,過去集團員工在集團內、外部夥伴協作之間,時常遇到不同平台的斷點、無法有效率溝通。因此展開一連串改革,包括整合無線網路環境、啟用內部通訊軟體 C_Team+、使用內部雲端空間 C_Drive,以及開通集團辦公空間預約系統 C_Booking,獲得集團內部員工高達 88% 的滿意度。 在未來,所有集團員工的日常工作裝置更可以「虛擬遠端連線筆電」來取代傳統桌機,達到「隨時隨地、兼具綠能減碳」的數位工作體驗。

從創新獎各面向來看,國泰金控在「實用度」得到滿分的佳績,根據內部統計,國泰工具吧中的 C_Team+ MAU(月活躍用戶) 為 86%,而 C_Booking、C_Drive 等工具,更是將員工平常都會使用的預訂會議室、雲端上傳資料等功能合而為一,建立企業模範。在「影響力」方面,「國泰工具吧」的各項工具也達到為企業創造優勢、為員工省下時間的目標。舉例來說,C_Booking 每個月處理了 4,500 個預約會議,預定會議室、自動結合行事曆,更是替國泰省下將近上千個工作天的文書時間。此外,無紙化的電子文書平台 iForm 節省集團員工申請筆電的流程,也將平均效率提高 80%。

國泰金控為打造成為「提供金融服務的科技公司」目標,多年來致力數位轉型與金融創新,成立數位數據暨科技發展中心 (DDT) 總理集團數位轉型事務,以國泰即服務 (Cathay as a Service) 為核心,翻轉過往金融業內部僵化印象。而此次得獎的「國泰工具吧」不只貫穿雙軸轉型:數位轉型及綠能轉型,更讓國泰團隊在打造工具吧過程中協助員工找到好的工具、以培養員工數位力為目標,建立優質行動辦公環境,同步提升員工體驗、生產力,還能兼顧減碳。



國泰金控未來將持續透過數位、數據,以及技術三大支柱來開創新的數位平台與產品。目前全集團的數位數據相關人才已超過 1,100 人,更要發揮以客戶為核心的精神,從資料共享到跨業共創,不斷推動金融創新與數位轉型,揭開混血共融的金融新賽局。