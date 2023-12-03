國泰金控數位轉型走向國際《Qorus》創新獎獲銀獎

國泰金控數位轉型實力再度榮獲國際肯定，憑藉｢國泰工具吧｣專案，於 Qorus「創新獎」頒獎典禮大放異彩，在新型態工作獎 (New Way of Working) 拿下銀獎，是臺灣唯一獲此獎的金融機構。Qorus 為國際金融機構協會，成員遍布全球 120 個國家，數量超過 1200 個。本次為 Qorus 首度在亞太地區舉辦創新獎競賽，總共收到高達 200 多件作品，參賽者遍布 43 個國家，聚焦選評能以革命性創新改變未來的亞太金融機構，以「原創性」、「影響力」，及「實用度」為標準 。國泰脫穎而出，在「實用度」獲得滿分成績，以打造員工友善、高效辦公工具出發，採用雙軸轉型：數位轉型 (Digital Transformation) 及綠能轉型 (Green Transformation)，兼具減碳價值，因實用與創新兼備獲得銀獎肯定。

代表國泰金控出席領獎的國泰人壽協理林佳穎表示，國泰在 5 年前就啟動集團轉型之旅，首先調整了內外部客戶平台，但國泰從來沒有忘記員工的需求。這次的「國泰工具吧」，以簡單 (Simple)、聰明 (Smart)，及安全 (Safe) 的精神，讓員工可以真正達到「隨時隨地、兼具綠能減碳」的目標，即使居家辦公也能兼顧工作品質及資訊安全。未來，國泰會結合更多科技，讓員工跟客戶都能享受更有效率的金融服務。

國泰金控數位轉型之路走在業界最前面，此次「國泰工具吧」以「為員工賦能」為核心精神，打造一個讓員工可以盡情享受彈性與高機動性的數位工作環境。國泰金控發現，過去集團員工在集團內、外部夥伴協作之間，時常遇到不同平台的斷點、無法有效率溝通。因此展開一連串改革，包括整合無線網路環境、啟用內部通訊軟體 C_Team+、使用內部雲端空間 C_Drive，以及開通集團辦公空間預約系統 C_Booking，獲得集團內部員工高達 88% 的滿意度。 在未來，所有集團員工的日常工作裝置更可以「虛擬遠端連線筆電」來取代傳統桌機，達到「隨時隨地、兼具綠能減碳」的數位工作體驗。

從創新獎各面向來看，國泰金控在「實用度」得到滿分的佳績，根據內部統計，國泰工具吧中的 C_Team+ MAU(月活躍用戶) 為 86%，而 C_Booking、C_Drive 等工具，更是將員工平常都會使用的預訂會議室、雲端上傳資料等功能合而為一，建立企業模範。在「影響力」方面，「國泰工具吧」的各項工具也達到為企業創造優勢、為員工省下時間的目標。舉例來說，C_Booking 每個月處理了 4,500 個預約會議，預定會議室、自動結合行事曆，更是替國泰省下將近上千個工作天的文書時間。此外，無紙化的電子文書平台 iForm 節省集團員工申請筆電的流程，也將平均效率提高 80%。

國泰金控為打造成為「提供金融服務的科技公司」目標，多年來致力數位轉型與金融創新，成立數位數據暨科技發展中心 (DDT) 總理集團數位轉型事務，以國泰即服務 (Cathay as a Service) 為核心，翻轉過往金融業內部僵化印象。而此次得獎的「國泰工具吧」不只貫穿雙軸轉型：數位轉型及綠能轉型，更讓國泰團隊在打造工具吧過程中協助員工找到好的工具、以培養員工數位力為目標，建立優質行動辦公環境，同步提升員工體驗、生產力，還能兼顧減碳。



國泰金控未來將持續透過數位、數據，以及技術三大支柱來開創新的數位平台與產品。目前全集團的數位數據相關人才已超過 1,100 人，更要發揮以客戶為核心的精神，從資料共享到跨業共創，不斷推動金融創新與數位轉型，揭開混血共融的金融新賽局。