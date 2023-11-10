通用汽車密西根州弗林特廠工會以微弱多數反對暫定勞資協議

美國汽車工人聯合會 (UAW) 的通用汽車密西根州弗林特裝配廠分會工人，以微弱優勢投票反對與該汽車製造商擬議的合約。

UAW Local 598 周四 (9 日) 在 Facebook 上貼文表示，51.8% 的選票反對暫定協議。

在針對底特律三大汽車製造商的首次協調罷工之後，各工會分會正在對克萊斯勒所有者 Stellantis (STLA-US)、通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 各自合約進行投票。

在生產 Silverado 重型皮卡的弗林特裝配廠進行投票之前，底特律三大汽車製造商和 UAW 達成初步協議，結束馬拉松式談判後代價高昂的罷工。

UAW 的最新協議涵蓋通用汽車的 46000 名員工，到 2028 年 4 月基本工資將調升 25%，最高工資將累積提高 33%，預計生活成本調整至時薪 42 美元以上。

汽車製造商先前一直在削減成本，並在生產電動車和追趕市場領導者特斯拉 (TSLA-US) 的道路上跌跌撞撞。然而，這些電動車的獲利率較低，阻礙了它們加速這項行動。

通用汽車於 10 月取消了全年獲利財測，並延後在密西根州投資 40 億美元的電動卡車工廠的建設計畫。