通用汽車堅守Cruise不變 但投資人已陸續退出

通用汽車 (GM-US) 押注其 Cruise 自動駕駛計程車部門將在 2030 年實現 500 億美元的收入，但目前正面臨最嚴峻的考驗。

面對投資人的懷疑，通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 仍然堅持 Cruise，她認為 Cruise 技術將可拯救生命，並成為該汽車製造商未來全新的重要獲利來源。

但目前，隨著監管機構調查 Cruise 自動駕駛汽車的安全性，該部門的運作已關閉。Cruise 的現金還能撐 9 個月，主要投資人本田汽車周四 (9 日) 表示不打算投入更多資金。隨著 Cruise 開始檢討其營運和管理，裁員也已經開始。

根據通用汽車披露的財務訊息，自 2017 年以來，Cruise 已虧損超過 80 億美元，其中今年第 3 季虧損 7.28 億美元。截至 9 月 30 日，Cruise 擁有 17 億美元現金，以目前的現金消耗速度，足以維持 9 個月。

隨著 Cruise 的麻煩加劇，通用汽車股價周四下跌過 3% 至 26.65 美元，為 2020 年 8 月以來的最低收盤價。除了 Cruise 的問題外，通用汽車上個月還同意與美國汽車工人聯合會 (UAW) 簽訂昂貴的新合同，並縮減了擴大電動車生產的計劃。

Pzena Investment Management 分析師鮑斯蒂安 (Lawrence Paustian) 表示：「我認為這有點像黑洞。」「不久前，人們還對自動駕駛非常熱衷，將 Cruise 視為一項寶貴的資產。現在每個人卻都將其視為一種負債。」

巴拉上個月告訴投資人，他們可以「放心，我們確實有支持 Cruise 擴張的融資計畫」，但她沒有提供細節。

通用汽車在周四發表聲明中表示，「對 Cruise 的商業化目標的承諾仍然堅定。」

通用汽車表示，安全「必須是我們的首要任務，我們完全支持 Cruise 領導層正在採取的行動，以確保將安全放在首位，並與政府合作夥伴、監管機構和更廣泛的社區建立信任和信譽。 」

Cruise 正在尋找安全長，並聘請 Quinn Emanuel 律師事務所進行外部審查。

本田汽車的一位高層周四表示，該日本汽車製造商沒有計畫對 Cruise 進行更多投資。但本田營運長青山真司表示，本田計畫於 2026 年透過與 Cruise 和通用汽車的合資企業在日本推出無人駕駛乘車服務，這項計畫沒有改變。

2018 年 10 月，本田向 Cruise 投資 7.5 億美元，該業務估值為 146 億美元。通用汽車尚未公布對 Cruise 的最新估值。