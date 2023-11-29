經歷UAW罷工後 通用汽車將回購100億美元股票 提高股利 恢復財測

在經歷了一年的勞工罷工動盪以及電動車及自駕車計畫受挫之後，通用汽車 (GM-US) 周三 (29 日) 宣布將採取幾項以投資人為中心的舉措，尋求在 2024 年之前重拾華爾街的信心。

這家底特律汽車製造商計劃將明年單季股利提高 33% 至每股 12 美分；啟動 100 億美元的加速股票回購；並恢復其 2023 年財測，其中包括美國汽車工人聯合會 (UAW) 大約 6 周罷工帶來的預計 11 億美元的息稅前利潤 (EBIT) 影響。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 發表聲明表示，該公司正在敲定明年的預算，該預算將「完全抵消我們新勞工協議的額外增加成本，我們正在執行的長期計畫包括降低業務的資本密集度、開發更高效的產品，並進一步降低我們的固定成本和可變成本。」

通用汽車恢復的 2023 年財測還包括：

歸屬股東的淨利為 91 至 97 億美元；先前預期為 93 至 107 億美元。

調整後息稅前獲利為 117 至 127 億美元；先前預期為 120 至 140 億美元。

包括股票回購在內的調整後每股獲利約為 7.2 至 7.7 美元；先前預期為 7.15 至 8.15 美元。

包括股票回購在內的每股獲利為 6.52 至 7.02 美元；先前預期為 6.54 至 7.54 美元。

調整後的汽車自由現金流為 105 至 115 億美元；先前預期為 70 至 90 億美元。

業務經營提供的汽車現金淨額為 195 至 210 億美元；先前預期為 174 至 204 億美元。

通用汽車在 10 月 24 日公布第 3 季財報時取消了業績財測，理由是 UAW 談判和勞工罷工造成波動。10 月 30 日，雙方達成初步協議，停工結束。

在 UAW 罷工之前，財務長雅各布森 (Paul Jacobson) 表示，該公司有望實現獲利「過半」財測。

當時，通用汽車表示，UAW 的罷工導致汽車生產損失約 8 億美元的稅前收益，其中包括第 3 季的 2 億美元。

通用汽車表示，由於先前宣布的某些產品的重新安排和資本效率更高的投資，預計 2023 年的資本支出將在 110 至 115 億美元之間，低於之前 110 至 120 億美元的財測。

其中許多受影響的產品是電動車。巴拉在致股東的信中表示，她對該公司今年生產的下一代電動車 Ultium 感到「失望」。

她還表示，該汽車製造商正在應對其控股的自駕車子公司 Cruise 的挑戰。