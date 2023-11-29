〈台泥法說〉張安平：支持政府收碳費 但也要課徵進口碳關稅

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (29) 日表示，歐盟、美國相繼針對進口商品祭出碳邊境稅及碳費，台灣也應該要針對國外高碳排產品，包括進口的水泥、鋼鐵、石化等產品，都必須收取跨國界碳關稅，不然將對國內產業造成不公平競爭。

目前歐盟 CBAM 碳邊境稅已經開始試行，確保歐洲內部減碳努力不會因為其他市場碳排較高的商品進到歐洲而受到削弱，美國國會推動的 Prove It Act 證明碳排法案將要求所有貿易夥伴提供產品碳排數據，計算平均碳排，接著徵收碳費，台灣也將在明年開徵碳費。

張安平表示，如果未來的制度吻合使用者付費以及公平兩項原則，使用者付費是應該的，當然要看政府未來 40 天之內有更清楚的方案，台泥支持收取碳費，而且台泥的減碳低碳將會具備更高競爭力。

不過，他也指出，如果台灣的所有生產的水泥、鋼鐵、石化等未來要付出碳費或碳稅，也希望台灣政府明年開始，依據氣候變遷法中第 31 條的條文精神，用同樣的起始時間，針對國外進口的高碳排產品收取跨國界碳關稅，才符合公平性，更能保障國內真正用力減碳企業的權益。

張安平認為，像政府向台灣企業收碳費一樣，業者必須出具第三方認證的碳足跡，所以所有進口水泥等產品，未來也必須要有第三方碳足跡認證，或者至少應該用一個最基本的稅率來收取碳關稅，譬如水泥收碳關稅就是大概全球平均一公噸 900 公斤碳排，但現在還不是很清楚未來環境部到底要怎麼進行相關議題。

張安平強調，一旦水泥貨物稅合理性問題，政府能夠調整為一個合理的標準的話，低碳水泥的發展會相當的快，台泥相對來說會比較有競爭力，因為調度方面，無論是窯的調度或者水泥庫的調度方面會比小廠靈活一點，當低碳水泥的量起來以後，成本絕對會比傳統水泥有競爭力。