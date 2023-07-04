台泥董座張安平：碳費政策若一刀切 對減碳沒好處

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (4) 日表示，希望未來政府在碳費議題上不要對產業一刀切，政府最容易走一刀切，因為實行非常簡單，但對台灣的減碳一點好處都沒有。

而針對張安平所提的碳費議題，台泥補充，希望政府在研議收取碳費不是一刀切、齊頭式的做法，若依產量噸數收碳費，並不會真正鼓勵企業認真減碳，但根據生產產品的碳盤查、碳排數據高低繳交對應碳費，才能真正達到鼓勵企業減碳。

張安平今日出席永續金融暨氣候變遷高峰論壇，參加「邁向永續未來，以自然為本的調適行動」議題座談，他表示，面對全球氣候變遷，很多事情都是需要新的製造方法、過程，不要只選有 IRR(內部報酬率) 的投資，一定要撥一部分的錢去做研發研究，不是每一筆錢都要賺多少錢才行。

張安平指出，不只氣候危機，還有三種危機，第一是認知危機，大家認知上會懷疑氣候危機真的會來嗎，答案「是」，氣候不改變，危機一定會來。第二是思想危機，大家會懷疑做的有用嗎，這需要信心，得相信做的事情會幫助這個地球。

最後則是想像危機，大家無法想像氣候危機來臨恐怖性，現在全球 80 多億人口會剩下幾億都不知道。張安平強調，地球升溫 1.5 度 C 的危機真的會到來，希望所有人把思考從 I(我) 變成 We(我們) 希望全世界大部分的國家願意把用在武器上的錢，去處理氣候變遷的議題。