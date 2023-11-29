〈台泥法說〉明年電池事業拚轉盈 儲能進入獲利成長軌道

台泥 (1101-TW) 董事長張安平表示，儲能事業獲利明年會比今年更好，已經開始走上正軌；電池方面，目前在高端市場黏著度高，高雄三元廠接下來以拉升良率為目標，明年也可望開始獲利。

張安平表示，今年是電池業過去將近 20 年裡面最差的一年，幾乎所有的中國大陸電池業者營業額都腰斬，目前普通電池全球呈現供過於求，但能元或者是三元的電池，並非普通的電池，是高性能鋰離子電池、能量電池。

他進一步指出，Molicel 電池目前應用在 FAA 美國民航總署核可的 eVTOL、賽車超跑，客戶很多是直接設計進產品裡面 (design in)，進去就很不會被替換，有助雙方長期發展。

張安平認為，三元廠現在生產的是自己設計跟技術，中間還有一部分專利，所以還沒有看到太多其他競爭對手，接下來以拉升良率為目標，理論上來說，明年電池事業應該會賺錢。

儲能事業方面，張安平說明，今年 3 月到 11 月儲能陸陸續續已經上網、100MW 開始交易，明年第一季，蘇澳還有 35MW 上線，花蓮的 50MW 應該也會在明年上線，今年獲利、明年更好，整體而言已經開始走上正軌。

張安平表示，無論創電、轉供、台電交易輔助平台、中小企業的綠電銷售、工業用電大戶等，台泥每一項都有解決方案，而且都是進入商業化模式，台泥儲能 100% 擁有自有技術，目前估在台灣儲能市佔約 2 成。