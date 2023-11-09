台泥張安平：認知及生活型態改變 才能落實真正減碳

台泥 (1101-TW) 董事長張安平表示，現在這一代是唯一了解到自己所作所為會影響氣候的一代，不能淪為地球的最後一代，面對氣候變遷要減碳、要有未來，每個人必須有認知並改變生活型態，而且台灣是以貿易為主的國家，更要減碳。

他指出，大家都喊著要減碳，但經過了 20 幾年，幾乎沒有減，政府所規劃減碳路徑很好，可是最終還是得由生產者落實，生產出來的每個東西都要減，才是真正的減碳。

張安平表示，台灣每人每年平均排放二氧化碳約 12 噸，在 100 多個國家中排名倒數第 18，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已在今年 10 月試行，美國也開始有類似的法案，這意味如果所有產品碳排放非常高的話，台灣沒辦法對外做生意，必須要減碳。

張安平也點出，電是經濟體很重要的關鍵，所有東西都跟電有關，但是大家不瞭解人們用電用得多厲害，他舉例，只要每個人每天使用手機 3 分鐘，一年就會排放 45 公斤的碳，相當於 3 棵樹的吸碳量才能平衡。

就台泥而言，張安平表示，水泥生產的二氧化碳是從原料來，水泥是除了水以外，人們生活中使用最多的東西，沒有一個現在所做的事情可以不需要水泥，要減碳最簡單就是把廠關起來，但這樣並沒有負起責任，因此要讓生產出來的東西降碳。

台泥在 2020 年承諾 SBTi，到 2025 年減 11%，張安平認為，這目標明年就可以達到，但從 2025 年到 2030 年必須再減 30%，透過現在手上有的技術，大概可以降 15%，另外還有 15% 必須要從科技上改變、進行很大的調整。