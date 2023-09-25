台泥張安平：歐盟十年內沒有免費碳排 以大帶小助供應商碳盤查

台泥 (1101-TW) 近日召開 2023 年度供應商大會，共計超過 150 家在海內外供應商參與。董事長張安平致詞時強調，今年 10 月歐盟 CBAM 開始試行，對台灣的影響將超過 200 億元，2034 年歐盟已沒有不要錢的碳排放，代表「碳」會是做生意中最重要的一塊。

張安平表示，台泥早已主動佈局各項減碳事業，期供應商夥伴能一起加入，未來碳排放會占台泥供應商標準相當大的比重，如果供應商完全不配合碳排數據的搜集及調查未來將會被剔除。

張安平進一步指出，若供應商有不懂的地方，台泥很願意幫助，也響應經濟部和全國工業總會以大帶小推動碳盤查，期盼攜手供應商善盡社會責任，推動供應鏈永續發展。

張安平認為，「舒適的地板，會變成天花板」希望大家能儘快跳出舒適圈，面對變化，參與變化，機會來到的時候要牢牢掌握，未來屬於願意學習的人。

台泥供應鏈管理總監宋辰嘉在會中也特別分享國際碳趨勢、氣候變遷與聖嬰現象，強調台泥對供應商輔導面向整合了 ESG，其中人權盡職調查將對標國際法規趨勢，和生物多樣性議題宣導都會延伸至供應商夥伴。

另外，台泥也導入 ISO 37001 反貪腐、反賄賂管理系統，落實誠信經營具體作為。而為鼓勵供應商投入 ESG 與減碳行動，台泥總經理程耀輝特別頒發供應商永續卓越獎及永續進步獎，表揚在永續發展領域取得優異成績及大幅進步的供應商。