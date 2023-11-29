〈台企銀法說〉SWAP大賺挹注獲利創新高 明年股利以股票為主、現金為輔

台企銀 (2834-TW) 今 (29) 日召開第三季線上法說會，副總經理陳紹晃指出，今年前三季在換匯交易 (FX Swap) 收益挹注下，金融商品淨收益及兌換損益累積達 59.52 億元，年成長 167.63%，成為獲利一大成長動能；關於股利政策，陳紹晃說，仍以股票股利為主，但考量部分股東偏好，會再搭配部分現金股利。

台企銀前三季合併稅後純益 83.69 億元，年增 18.04%，每股稅後純益 1.02 元，獲利創新高，主要受惠升息趨勢，台美利差維持高檔，帶動財務操作淨收益大增。台企銀前三季淨收益達 241.53 億元，較去年同期增加 34.01 億元，其中利息淨收益占大宗，共 143.1 億元。

陳紹晃說明，台企銀也積極拓展非利差收入，持續創造多元收益來源，前三季手續費淨收益 35.49 億元，年成長 15.83%，主要成長來自財富管理手續費收入年成長 44.69%；資產品質方面，前三季逾放比率為 0.18%，持平前一季，備抵呆帳覆蓋率則較前一季上升至 727.35%，資產品質維持穩健。

對於法人關注採 FVOCI 評價的股票及債券部位，陳紹晃說，台企銀截至 9 月底，採 FVOCI 評價的股票及債券部位分占 7.5% 及 92.5%，而債券投資部位採 FVOCI 及按攤銷後成本衡量 (AC) 比重為 73.8% 及 26.2%。

陳紹晃表示，截至 9 月底，金融資產位於 FVOCI 的評價損益約為 13.42 億元，已較去年底回升 18.3 億元，其他權益的損失也縮小至 13.57 億元，與去年底相比回升 24.12 億元，有明顯的轉佳。

陳紹晃進一步指出，今年 9-10 月美債殖利率走高，使 FVOCI 債券工具未實現損失出現擴大跡象，但受惠兌換及權益工具評價提升，使其他權益仍較去年底維持回升趨勢，10 月以來，美債殖利率轉趨下滑，將有助未實現評價損益進一步回升。

外界關注明年股利發放，陳紹晃表示，為了持續擴張規模及增加獲利能力，股利政策一直以來秉持以股票股利為主，但同時考量部分股東對於現金股利的偏好與期待，也會來搭配部分的現金股利。

陳紹晃說，110 年度因為未實現評價損失影響其他權益，總計提列 37.69 億元的特別盈餘公積，今年截至 10 月底，FVOCI 金融資產評價損失較去年好轉，其他權益回升部分也會迴轉到可供分配盈餘，作為明年度股利發放，有待結算全年度獲利情形。