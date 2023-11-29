土洋法人你丟我撿 外資買超近百億 這三檔與投信對作

土洋法人你丟我撿 外資大買這三檔與投信對作 (圖：shutterstock)
土洋法人你丟我撿 外資大買這三檔與投信對作 (圖：shutterstock)

台股今 (29) 日盤中一度大漲近百點，隨後翻黑、漲幅收斂，終場上漲 29.31 點，收在 17370.56 點。土洋法人上演你丟我撿，外資大買開發金 3.9 萬張、宏碁 2.4 萬張、中鋼 1.9 萬張，與投信對作。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 98.94 億元；自營商縮手賣超 7.87 億元；投信終止連 6 賣，回頭小幅買超 0.74 億元；三大法人合計買超 91.8 億元。

外資今日賣超聯電最多，共 1.5 萬張、富邦恒生國企正 2 1.3 萬張、中信中國高股息 1.2 萬張、長榮航 1.1 萬張，群創 1.1 萬張、華航 1.1 萬張、台泥 1 萬張。

外資今日買超開發金最多，共 3.9 萬張，其次為宏碁 2.4 萬張、元大台灣 50 反 1 2.2 萬張、中鋼 1.9 萬張、復華台灣科技優息 1.3 萬張、華泰 1.3 萬張。

投信今日賣超開發金 4.7 萬張最多，其次為中鋼、宏碁各 2 萬張、緯創 6321 張、廣達 4518 張、南亞科 4211 張。

投信買超前十名分別為聯電 1.4 萬張、統一 8158 張、遠東新 5048 張、台泥 4945 張、第一金 3543 張、國泰台灣 5G 3022 張、上海商銀 2912 張、南亞 2201 張、技嘉 2031 張、遠傳 1926 張等。

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