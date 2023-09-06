台企銀對中曝險減半降至112.93億元 占淨值比約10.93%

台企銀 (2834-TW) 今 (6) 日舉行線上法說，截至今年 6 月底對中國曝險餘額約 112.93 億元，較去 (2022) 年同期大減 115.18 億元，占淨值比也只剩約 10.93%，考量中國景氣不確定性，未來對中經營策略將更加謹慎。

台企銀副總經理陳紹晃表示，銀行今年持續調整收益結構，聚焦無風險的恆常性手續費收入，截至今年第 2 季止淨手續費收益共 22.83 億元、年增 7.94%，其中有 15.31 億元來自於財富管理手續費淨收益挹注，亦成為本季手續費淨收益的主要成長動能。

在財務操作方面，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益 37.54 億元，較去年同期成長 397.88%。

在資產品質方面，截至今年 6 月底，各項資本適足比率皆有改善，資本適足率與去年同期及年底相比提升至 13.33%、第一類資本比率提升至 9.67、普通股權益比率提升至 8.28%，逾期放款比率為 0.18%、備抵呆帳覆蓋率為 700.86%。

另外，在金融資產評價部分，隨著升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩，截至今年 7 月底，FVOCI 評價的金融資產損益已轉虧為盈，其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘於未來年度發放。

展望下半年，陳紹晃說，業務拓展將延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，利用承作風險權數較低業務，如個人自住的房貸業務，並善用中小企業信保基金保證機制承作中小企業放款，以提升授信資產品質及資本適足率。

在海外業務方面，考量 2023 年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。

