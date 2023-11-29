是方TPIX跨國攜手日本JPIX 拓展網路交換平台規模

是方 (6561-TW) 今 (29) 日宣布，旗下所屬的台北網際網路交換中心 TPIX 正式與日本第一家網際網路交換中心 JPIX 合作。未來 TPIX 可提供企業客戶更完善的日本網路頻寬資源，JPIX 也會針對該平台 280 個以上會員銷售是方的網路產品服務，雙方會員將有更便捷的管道進行網際網路訊務交換，並且進一步深化台灣網路國際化的實力。

JPIX 成立於 1997 年，是全日本第一家商業化的網際網路交換中心，全球排名 50 大之內；是方 TPIX 則是台灣最大網際網路交換中心，目前全球第 96 名。是方董事長吳彥宏表示，此次雙方合作屬於是方電訊「三環三線 - 國際環」的規劃範疇，除了日本 JPIX 之外，預計也會在韓國、香港、新加坡、菲律賓等地持續擴增既有骨幹，並結合當地重要電信資源與網際網路交換中心。

是方已能提供企業客戶機房服務、網路接取、雲端應用以及 10 個以上的海纜系統租用服務，而且國內外骨幹頻寬已經擴增到 1000G 以上，未來也會持續和各國合作夥伴們共同提供東協當地電信服務，藉此讓是方網路服務普及到全球各大資料中心，也是邁向東亞數位匯流及 AI 雲端商務應用中心目標的過程中，至為關鍵的一步。

吳彥宏指出，TPIX 作為台灣最重要的網路基礎建設，未來會員數及跨國合作的網際網路交換中心愈多，之後資料交換的數量相對倍增；同時，台灣網際網路在全球串連能力的提升，有助於擴展國際經濟、文化、學術等各層面的交換能力，在知識經濟的時代，不但影響到未來國家經濟命脈的發展，同時也是台灣國力延伸至全球的最佳證明。