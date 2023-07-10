台企銀前6月稅後賺62億元、年增5成 創歷年同期新高

台企銀 (2834-TW) 公告自結獲利，6 月提存前稅前盈餘 13.78 億元、月增 10.86%，累積前 6 月稅後純益 62.06 億元、年增 50.05%，刷新歷年同期紀錄。

台企銀 6 月合併各項提存前稅前盈餘 13.78 億元，較 5 月增加 10.86%，各項提存前稅前淨利穩定成長，但為持續強化風險承擔能力，6 月增提備抵呆帳，扣除各項提存後，合併稅後純益為 7 億元。

台企銀表示，今年前 6 月合併各項提存前稅前盈餘 82.52 億元，較去 (2022) 年同期成長 36.68%，稅前盈餘 74.37 億元，較去年同期成長 47.20%；稅後純益 62.06 億元，較去年同期成長 50.05%，數據表現皆刷新歷年同期紀錄，成長動能持續亮眼。

台企銀今年前 5 月為加速資本累積提升各項資本適足比率，以強化對中小企業疫後振興授信量能，在資產品質可控的範圍內，降低備抵呆帳提列，截至 6 月底逾放比率 0.18%、備抵呆帳覆蓋率 700.86%，皆優於 2022 年底。

為滿足國際金融監理趨勢及提升風險的承擔能力，台企銀規劃增提備抵呆帳準備、提升備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市況變化，保持該行良好資產與財務體質。

台企銀前 6 月合併每股稅前盈餘 0.93 元、合併每股稅後純益 0.77 元，合併每股淨值 14.04 元。

台企銀近年積極開創多元獲利，且受惠台美利差擴大，使金融交易淨收益及手續費淨收益提升，挹注獲利上揚，對全年營收表現持審慎樂觀。