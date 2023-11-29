〈AWS雲端年會〉智邦總座：矽光子將改變產業 挑戰與機會兼具

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 本周舉辦 re:Invent 年度大會，交換器大廠智邦 (2345-TW) 總經理石軍也前往美國發表演講，會後受訪表示，矽光子技術將改變雲端產業，且產業間的門檻打破後，會衍生出不同的商業模式，挑戰與機會兼具。

智邦此次以 AWS 客戶身分參展，展示採用 AWS 雲端技術整合 IT 與 OT(製造)，透過簡潔化兩者互動，讓生產更有效率，目前已將 AI 導入生產線，也在生成式 AI 與 AWS 合作，期望更進一步優化生產效率。

石軍舉例，智邦在中國、台灣、美國、荷蘭以及越南都設有營運據點，其中，越南新廠透過導入 AI 與機器學習 (ML) 提高效率與準確度，從沒有員工到產能全線滿載，僅花 4 個月，另外，工人過往檢查板子時間約 47 秒，在 AI 協助下，現在僅需只 7 秒鐘，讓效率提升 7 倍。

針對矽光子，石軍認為，雲端資料傳輸現階段仍採用可插拔光學元件，但隨著輝達下世代 GPU 傳輸速度提升至 1.6T/3.2T 以上，業界也傾向透過 CPO 封裝，把矽光子光學元件及 ASIC 技術整合為單一模組，減少功耗問題，儘管產業現階段尚未完全成形，不過，智邦也已經踏入相關領域，將不會缺席產業轉變的時刻。

石軍補充，近期智邦也從 GPU 龍頭與 AI 系統商挖角相關人才，希望能夠將新技術新思維方式，進一步在產業樹立標準時提前卡位。