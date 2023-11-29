台中銀行安平分行正式開業 瞄準台南企金、個金發展潛力

台中銀行 (2812-TW) 深耕國內市場，積極增設全台分行，今年繼設立頭份分行及汐止分行後，台南市安平分行也於今 (29) 日正式開業，台中銀行在台南市分行家數已達 3 家，顯見該行對台南地區的重點關注，看好企金或個金將有很大的發展潛力。

台中銀行今年第三季稅後純益 49.06 億元，年增 24.36%，其中，稅後每股純益 0.94 元，手續費收入累計年增 15.84%。台中銀行已連 13 年發放股利，合計 9.07 元，近 5 年平均現金殖利率 2.52%，公司表示，手續費成長動能佳、且目前也持續成長，展望明年樂觀看待，可望延續過去的股利水準。

台中銀行說明，今天開設的安平分行位處安平五期重劃區內，為市府推動安平新市區計畫範圍，由於市政府、市議會等政府機關進駐，帶動五期重劃區內商圈的崛起，生活機能便利加上交通便捷，工商活動熱絡，吸引市中心人口遷入，在在顯示無論是企業金融或個人金融在該區域均有很大的發展潛力。

台中銀行表示，以實際行動響應主管機關的普惠金融政策，不僅擴增實體通路據點、持續優化金融友善措施，為提升客戶數位服務體驗，今年特別推出「台中銀行 LINE 官方帳號」，客戶透過 LINE 搜尋「@tcbbank」加入「台中銀行」 LINE 好友，完成個人化綁定後可快速查詢相關帳戶資訊，即時掌握帳戶異動及消費訊息，另台中銀行為了慶祝新分行開業，自即日起至 2024 年 1 月 19 日止，舉辦「LINE 好友召集令」活動，透過贈送限量的精美小禮廣召客戶及民眾加入好友。