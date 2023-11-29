〈AWS雲端年會〉擴大與輝達合作 為首家提供GH200雲端供應商

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 本周舉辦 re:Invent 年度大會，執行長 Adam Selipsky 今 (28) 日宣布擴大與輝達 (NVDA-US) 策略合作，AWS 將成為第一家提供 GH200 的雲端供應商，支援客戶生成式 AI 應用。

輝達執行長黃仁勳今日現身站台支持，除了宣布將 GH200 導入 AWS 外，也宣布 DGX Cloud 服務將在 AWS 平台上運行，將加速生成式 AI 開發，並訓練超過 1 兆個參數的大型語言模型 (LLM)。

Adam Selipsky 表示，AWS 是首家將 GPU 導入雲端的供應商，與輝達合作超過 13 年，今年為滿足高效能運算 (HPC)、機器學習 (ML) 與生成式 AI 等應用，將提供更廣泛的輝達 GPU 解決方案，進一步將超級晶片 GH200 導入雲端。

Adam Selipsky 說，此次將 32 顆 GH200 透過 NVLink 與 NVSwitch 技術相互連接，並在自家 Amazon EC2 運行，再結合 Nitro 虛擬化功能與超大規模叢集 (UltraClusters)，讓 AWS 成為 GPU 運算的最佳環境，預計最多可以擴展到數千個 GH200。

此外，AWS 也與輝達合作，推出首個 GH200 組合而成的 DGX Cloud 超級電腦，為開發者提供單一執行個體中最多的共用記憶體，並提供客戶訓練參數超過 1 兆個的大型語言模型。

同時，輝達也宣佈在 AWS 平台上推出 AI 軟體 NeMo Retriever，便於客戶開發生成式 AI，如創造高精準度的聊天機器人，以及運用加速語意檢索技術的歸納工具，目前已獲製藥公司採用。